Συνολικά 1.253.742.257,83 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.530.742 δικαιούχους από τις 22 Απριλίου έως τις 25 Απριλίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 25 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.201.792.257,83 ευρώ σε 2.482.989 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Απριλίου 2025 και
- από τις 22 Απριλίου έως τις 25 Απριλίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 12.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
