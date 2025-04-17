Συνολικά 1.253.742.257,83 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.530.742 δικαιούχους από τις 22 Απριλίου έως τις 25 Απριλίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 25 Απριλίου, θα καταβληθούν 1.201.792.257,83 ευρώ σε 2.482.989 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Απριλίου 2025 και

από τις 22 Απριλίου έως τις 25 Απριλίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

12.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

