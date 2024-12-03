«Το 2025 προκηρύσσουμε τέσσερα νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών επενδύσεων και σε αυτές εντάσσονται η κυκλική οικονομία και η ναυπηγική βιομηχανία».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου "35th Greek Economic Summit" ενώ πρόσθεσε:

«Δεν γίνεται μια από τις 4-5 μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις του κόσμου, να μην έχει ισχυρή ναυπηγοβιομηχανία. Θέλω να εξάρω και τη δουλειά που γίνεται στα ναυπηγεία μας που δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι και έχουν αποκτήσει και πάλι ζωή. Είναι και εκεί ισχυρή η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η ΟΝΕΧ έχει δανειοδοτηθεί με ένα πολύ μεγάλο ποσό από την Αναπτυξιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Μπήκαμε και πάλι στο χάρτη της ναυπηγικής βιομηχανίας".

Είπε πως το νέο παραγωγικό μοντέλο δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης και πως αποτελεί εθνική αναγκαιότητα και όρο ασφάλειας και ευημερίας της πατρίδας μας.

Έθιξε δύο κομβικά ζητήματα: Το πρώτο αφορά την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφερόμενος στα φορολογικά κίνητρα για συνένωση επιχειρήσεων και το πρόγραμμα DEFLI που προσφέρει ισχυρή πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. Το δεύτερο αφορά την στήριξη όσων δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους, με καινούργιες ιδέες για ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι τα υψηλά ενοίκια.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η πιο κοινωνική πολιτική για βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτή που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και μας ενδιαφέρει να έχουν κέρδη οι επιχειρήσεις και αυτά να επανεπενδύονται. Στόχος είναι να πέσει ακόμα περισσότερο η ανεργία, η οποία από το 17,5% έχει μειωθεί στο 9,3%. Τέλος, για την κυκλική οικονομία είπε πως αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της πράσινης μετάβασης και για λόγους φιλικούς στο περιβάλλον και για τη μειωση του κόστους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. "Δεν λέμε λόγια, κάνουμε πράξεις", κατέληξε.

«Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το δημογραφικό και με τις πολιτικές μας πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις επόμενες γενιές προκειμένου να κρατήσουν όρθια την πατρίδα μας", τόνισε στην αρχική του τοποθέτηση ο υπουργός και συνέχισε πως «αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας για να πάμε πολύ καλύτερα. Αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία και η επόμενη γενιά».

Τόνισε πως είναι στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα η συνεργασία σε όλους τους τομείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδίως στο κομμάτι των επενδύσεων και των επιχειρήσεων, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης, συζητώντας με τον Παναγιώτη Μούργο του Ομίλου ΤΕΧΑΝ για το νέο παραγωγικό μοντέλο και την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. υπενθύμισε πως την περίοδο που ήταν πολιτικός προϊστάμενος στο υπουργείο Εσωτερικών έκανε μια σειρά από αναγκαίες παρεμβάσεις για την διευκόλυνση της επένδυσης της ΤΕΧΑΝ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε. ακόμη, στην υπερδεκαετή κρίση στη χώρα μας και πως δεν πρέπει να την ξεχνάει κανείς, όμως «τα τελευταία 5,5 χρόνια έχουμε ανακτήσει πλήρως την αξιοπιστία μας, έχουμε μειώσει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, η Ελλάδα είναι ξανά ένας φιλοεπενδυτικός προορισμός και η χώρα είναι ασφαλής, με σταθερή Κυβέρνηση σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών κρίσεων. Αυτή είναι η αιτία που προσελκύουμε επενδύσεις».

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου που παραμένει στο 14% του ΑΕΠ παρά την αύξηση των εξαγωγών μας και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Γι' αυτό απαιτείται, όπως τόνισε, ενίσχυση των εξαγωγών μας, της βιομηχανίας, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, με καινοτόμα και ποιοτικά προιόντα, στρέφοντας την έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση και αυξάνοντας το αποτύπωμά της στο ΑΕΠ της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.