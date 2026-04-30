«Έκρηξη» πληθωρισμού στις ΗΠΑ: Αισθητός ο αντίκτυπος του πολέμου μέσω της εκτίναξης της βενζίνης

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε απότομα τον Μάρτιο στις ΗΠΑ, φτάνοντας το 3,5% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με 2,8% τον προηγούμενο μήνα, λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση είναι απίθανο να βελτιωθεί σύντομα: οι τιμές στην αντλία μόλις ξεπέρασαν το συμβολικό όριο των 4,30 δολαρίων ανά γαλόνι (3,78 λίτρα) κατά μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα δεδομένα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού American Automobile Association (AAA).

Πριν αρχίσει ο πόλεμος, στις ΗΠΑ η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 2,98 δολάρια το γαλόνι.

Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,3% (εποχικά προσαρμοσμένο) για τον μήνα, ωθώντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 3,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Πέμπτη. Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με τις εκτιμήσεις της Dow Jones.

Συμπεριλαμβανομένων των ευμετάβλητων συνιστωσών των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων, οι δείκτες παρουσίασαν άνοδο, με το μηνιαίο ποσοστό αύξησης να διαμορφώνεται στο 0,7% και το ετήσιο ποσοστό - όπως προαναφέρθηκε - να φτάνει το 3,5%, επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Σε άλλες οικονομικές ειδήσεις της Πέμπτης, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανέφερε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2% (εποχικά προσαρμοσμένο) το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο από το 0,5% του τέταρτου τριμήνου του 2025, αλλά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για αύξηση 2,2%.

Πηγή: skai.gr

