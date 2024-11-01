Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκαν 271 επενδυτικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα: Δημιουργία 4.420 νέων θέσεων εργασίας

Υλοποιώντας τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και το νέο παραγωγικό μοντέλο, με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο στις 21 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε η έγκριση 271 επενδυτικών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα με συνολικό προϋπολογισμό 858 εκατ. ευρώ.

Οι εγκρίσεις αφορούν σε δύο κύκλους του τουρισμού (162 επενδύσεις) και έναν της μεταποίησης (109 επενδύσεις) του Αναπτυξιακού Νόμου του 2022. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν 224 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση και άλλα σχεδόν 178 εκατ. ευρώ θα είναι φοροαπαλλαγές.

Από τις επενδύσεις αυτές προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν 4.420 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, ιδιαίτερη στήριξη δίνεται στη Θεσσαλία, που έχει πληγεί από τον Daniel, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ ικανοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι τουριστικές επενδύσεις τόσο στην Κρήτη όσο και στο Νότιο Αιγαίο, όπου και είχαν υποβληθεί τα περισσότερα αιτήματα. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις εγκρίθηκαν όλα τα επενδυτικά σχέδια του Νομού Έβρου. Αναλογικά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Επισημαίνεται ότι για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν υπάρχει εξασφαλισμένη πρόσβαση σε δανειακή χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το ταμείο DELFI της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Στόχος, όπως τονίζεται, είναι η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας.

Πηγή: skai.gr

