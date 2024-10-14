Με απόλυτα σαφή τρόπο ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, θέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, επικαλούμενος στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιώς.

Με βάση τα στοιχεία των Επιμελητηρίων, αναφέρει ο κ. Αυτιάς η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναγκαία και επιτακτική. Η διασφάλιση της πρόσβασης στην πράσινη χρηματοδότηση ωστόσο δεν υφίσταται αφού τα κριτήρια για την υποβολή εκθέσεων κατά το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιώς είναι τόσο περίπλοκα, αφού οι φορείς προσφέρουν χρηματοδότηση μόνο σε έργα άνω των 2.000.000 ευρώ. Η πρακτική αυτή, εξαιρεί αυτόματα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την πράσινη χρηματοδότηση δεδομένου, ότι η μέση εγγύηση δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι 100.000 ευρώ.

Ο Ευρωβουλευτής τονίζει ότι, η διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οδηγηθούν στην πράσινη μετάβαση. Η μικρομεσαία επιχείρηση, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στηρίζεται στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη ρευστότητα, την καινοτομία και στις δεξιότητες των εργαζομένων

Με την ερώτησή του, ο κ. Αυτιάς ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Τί θα πράξει, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αποκτήσουν ευέλικτη χρηματοδότηση;

2. Θα απλοποιηθεί το πλαίσιο υποβολής εκθέσεων;

3. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.