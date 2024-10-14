O Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος παραβρέθηκε σήμερα στην τελετή παράδοσης - παραλαβής στα γραφεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Καθήκοντα του Συνηγόρου του Καταναλωτή ανέλαβε η κα Άννα Στρατινάκη, στη θέση του κ. Λευτέρη Ζαγορίτη. Αναπληρώτρια Συνήγορος παραμένει η κα Βασιλική Μπώλου και Βοηθός Συνήγορος ο κ. Ευθύμιος Τσίγκας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως το Υπουργείο Ανάπτυξης θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο την Ανεξάρτητη Αρχή προκειμένου να επιτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο της προς όφελος όλων των καταναλωτών. Ευχαρίστησε τον κ. Ζαγορίτη για την πολύτιμη δεκαετή παρουσία και συνεισφορά του σε αυτόν τον σπουδαίο θεσμό, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στην κα Στρατινάκη.

Η νέα Συνήγορος του Καταναλωτή μίλησε για το στοίχημα να μάθει ο πολίτης - καταναλωτής τα δικαιώματά του και πώς μπορεί να τα ενεργοποιήσει, αλλά και για την ψηφιακή αναβάθμιση, ώστε ο Συνήγορος να μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα. Ο απερχόμενος Συνήγορος μίλησε για το σημαντικό έργο που επιτελέστηκε αυτά τα δέκα χρόνια της θητείας του και ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους για την προσπάθειά τους.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε στην ομιλία του:

Κύριες και κύριοι

Σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Ως εργαζόμενοι στον Συνήγορο του Καταναλωτή κάνετε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Έχω πρόσφατα μιλήσει με πολύ θετικά λόγια για την προσπάθεια και το έργο που παρήγαγε ο κ. Ζαγορίτης τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ένας πολύ μεγάλος κύκλος, που βοήθησε στο να κατοχυρωθεί στη συνείδηση των πολιτών αυτός ο θεσμός. Το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι υποθέσεις που φτάνουν εδώ στον Συνήγορο του Καταναλωτή, δείχνει τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη δουλειά που γίνεται.

Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Είναι μια δέσμευση της Κυβέρνησης και προσωπικά θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε ο Συνήγορος του Καταναλωτή να

ενισχύσει ακόμη περισσότερο, το ήδη θετικό αποτύπωμά του. Να σταθεί δίπλα στους πολίτες που είναι και καταναλωτές, να τους προστατέψει απέναντι σε προβλήματα και απειλές που υπάρχουν στις σημερινές εμπορικές συναλλαγές όλων των φύσεων. Περιμένω, λοιπόν, από την κα Στρατινάκη, η οποία όπως ξέρετε είναι επιλογή της Κυβέρνησης και έχει περάσει όλη τη διαδικασία από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, ότι θα παράγει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Έχει όλες τις προϋποθέσεις και τις ικανότητες.

Συμφωνώντας σε αυτό που είπε ο κ. Ζαγορίτης -ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει γίνει πλέον όλα αυτά τα χρόνια πολύ περισσότερο γνωστός, συγκρινόμενος και με άλλους παρόμοιους θεσμούς- είμαι βέβαιος πως το επόμενο διάστημα θα μας απασχολείτε θετικά ως Συνήγοροι του Καταναλωτή. Απλώς αυτή τη φορά η παρουσία θα είναι γυναικεία παρουσία και αυτό είναι επίσης ευπρόσδεκτο.

Μάλιστα, βλέπω ότι η συντριπτική πλειονότητα, τα στελέχη που εργάζονται εδώ στην ανεξάρτητη αρχή, είναι γυναίκες και αυτό είναι επίσης καλοδεχούμενο. Κυρίες μου ελπίζουμε και πιστεύουμε σε εσάς.

Θέλω να είναι ξεκάθαρο πως οτιδήποτε μας ζητήσετε σε επίπεδο θεσμικών αλλαγών και ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής, εφόσον ο στόχος είναι η

προστασία του καταναλωτή, θα γίνει απολύτως αποδεκτό. Η δουλειά της Κυβέρνησης είναι, μαζί με τις ανεξάρτητες αρχές, να προστατεύουμε τον καταναλωτή. Στηρίζουμε και ενισχύουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, αλλά είμαστε εδώ για να προστατεύουμε τους πολίτες από οποιαδήποτε αρνητικά φαινόμενα.

Ολοκληρώνοντας αυτήν την παρέμβασή μου, να αναφέρω ότι οι δύο αναπληρωτές, η κ. Μπόλου και ο κ. Τσίγκας, θα συνεχίσουν την πολύ θετική δουλειά τους μαζί μας. Περιμένω από την κα Στρατινάκη, να μου πει τι άλλο χρειαζόμαστε, πέραν της συνδρομής των δυο πολύ αξιόλογων ανθρώπων και στελεχών αυτής της αρχής, ώστε ο Συνήγορος του Καταναλωτή να παίξει τον θετικό του ρόλο υπέρ του καταναλωτή, υπέρ των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.