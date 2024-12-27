Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τέσσερις και σήμερα πριν μπει η νέα χρονιά και εκπνεύσει η προθεσμία για ένα σωρό φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν (για κάποιες δε πιο σύνθετες εργασίες που ενδεχομένως να απαιτείται διαπροσωπική επαφή με τον έφορο ή τον λογιστή ίσως να είναι ήδη αργά). Ειδάλλως το 2025 θα μπει με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Παρατάσεις δεν υπάρχουν, ούτε καν η ….παραδοσιακή στα τέλη κυκλοφορίας. Έως τις 31 Δεκεμβρίου καταβάλλεται το ίδιο ποσό με πέρυσι. Μετά επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με την περίοδο καθυστέρησης :

25% προσαύξηση για πληρωμή τον Ιανουάριο 50% προσαύξηση για πληρωμή τον Φεβρουάριο Διπλασιασμός των τελών για πληρωμή τους από το Μάρτιο και έπειτα.

Όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2025, οφείλουν να καταθέσουν τις πινακίδες τους ψηφιακά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

ΕΝΦΙΑ

Λήγει την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την πληρωμή της 9ης δόσης. Απομένουν 2 ακόμη δόσεις, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Φόρος Εισοδήματος

Εκκρεμεί η πληρωμή της 6ης δόσης. Όπως και με τον ΕΝΦΙΑ απομένουν 2 ακόμη δόσεις με την εξόφληση να τοποθετείται τον Φεβρουάριο.

Δόση Ρύθμισης

Οποιαδήποτε ρύθμιση 12,24,48 ,100, 120 δόσεων πρέπει να τακτοποιηθεί προκειμένου να μην μπουν προσαυξήσεις και να μην υπάρξει κίνδυνος απώλειας της φορολογικής ενημερότητας.

Δήλωση αναδρομικών

Οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν αναδρομικά το 2023 (μισθωτοί, συνταξιούχοι κ.ά.) έχουν περιθώριο πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση αφορά το έτος για το οποίο εκδόθηκαν τα αναδρομικά και το ποσό φορολογείται με την φορολογική κλίμακα που ίσχυε εκείνη τη χρονιά. Με την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό και ο φόρος που θα προκύψει θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2025.

Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

Όσοι μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό το 2023 πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δήλωση από κληρονόμους

Οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για άτομα που απεβίωσαν το 2023. Η δήλωση μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω του myAADE ή χειρόγραφα στη ΔΟΥ.

Δήλωση κάλυψης τεκμηρίων

Φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το 2024 μπορούν να δηλώσουν γονικές παροχές χρηματικών ποσών μέσω της πλατφόρμας myProperty μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Μεταφορά Έδρας

Όσοι φορολογούμενοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Όσοι φορολογούμενοι δεν καταφέρουν να καλύψουν το 30% του εισοδήματος τους μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών έως το τέλος του έτους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο ίσο με το 22% του ποσού που υπολείπεται για την κάλυψη του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.