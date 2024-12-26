Οι προκλήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων της Αμερικής στη νέα εποχή Τραμπ

Αντιμέτωπες με γεωπολιτική αναταραχή, την αβεβαιότητα μιας δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, μια ολοένα και πιο πολωμένη χώρα και ένα κοινό που έχει χάσει την πίστη του στις μεγάλες επιχειρήσεις. Υπαρξιακά ερωτήματα αναδύονται για τον ρόλο των μεγαλύτερων εταιρειών της Αμερικής σε μια τέτοια ταραχώδη στιγμή, αλλά και το ποιος είναι καλύτερος να τις οδηγήσει.

Αυτά τα ερωτήματα που διασταυρώνονται θα αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των γεγονότων του επιχειρηματικού κόσμου την επόμενη χρονιά. Τα κρίσιμα σημεία:

Διευθύνοντες σύμβουλοι εναντίον Τραμπ. Οι CEO ήταν πρόθυμοι να λειτουργήσουν ως ηθικό αντίβαρο κατά την πρώτη προεδρία Τραμπ, μιλώντας ενάντια σε ενέργειες που ήταν αντίθετες με τις αξίες τους, όπως για παράδειγμα η ταξιδιωτική απαγόρευση από μουσουλμανικές χώρες και οι ταραχές της 6ης Ιανουαρίου.

Τα πράγματα αναμένεται να είναι πολύ διαφορετικά κατά τη διάρκεια του Trump 2.0. Οι περισσότεροι CEOs παρέμειναν σιωπηλοί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ενώ κάποιοι φλέρταραν με τον Τραμπ στα παρασκήνια και έσπευσαν να τον συγχαρούν δημόσια μετά τη νίκη του. Τώρα, όπως η Meta Platforms Inc. και η Amazon.com Inc. προχωρούν τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα κάνοντας δωρεές υπέρ του Τραμπ.

Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι: Πού χαράσσουν τις κόκκινες γραμμές τους οι μεγάλες επιχειρήσεις και πώς θα απαντήσουν όταν ο Τραμπ αναπόφευκτα τις υπερβεί.

Η Great DEI Rollback. Corporate America συνέχισε να υποχωρεί στις προσπάθειές της για την ποικιλομορφία, τη δικαιοσύνη και την ένταξη, έπειτα από πιέσεις του δεξιού ακτιβιστή Robby Starbuck, του οποίου η τελευταία και μεγαλύτερη νίκη είναι η Walmart Inc.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι εργοδότες εξακολουθούν να επενδύουν στη DEI - απλώς αθόρυβα και χωρίς να χρησιμοποιούν το ακρωνύμιο. Αλλά η αποτυχία να υπερασπιστεί δημόσια τη σημασία της διαφορετικότητας θα έχει πραγματικές συνέπειες. Έχουμε ήδη δει μια επιβράδυνση να βρίσκεται σε εξέλιξη, για παράδειγμα για τις γυναίκες στις επιχειρήσεις. Πλέον αναμένεται να χρειαστούν πάνω από πέντε χρόνια από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως για να φτάσουν οι γυναίκες στη C-suite, ενώ λιγότερους διοικητικούς ρόλους αναλαμβάνουν πλέον γυναίκες και μαύροι.

Είναι πιθανό να υπάρξει μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση για τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες το επόμενο έτος.

Κρίση εμπιστοσύνης. Μετά τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Brian Thompson, στις αρχές Δεκεμβρίου, οι C-suites σε όλη τη χώρα εστίασαν στον θυμό που εκφράστηκε προς την εταιρεία και όχι στον δολοφόνο.

Στον πυρήνα του, ο θυμός είναι ένα σύμπτωμα της συνεχιζόμενης διάβρωσης της εμπιστοσύνης στις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα συνεχιστεί η κατάρρευση το 2025; Ή μήπως οι εταιρείες και τα στελέχη θα εργαστούν για να το αποκαταστήσουν, αντί να διπλασιάσουν απλώς τη δική τους ασφάλεια;

Το C-Suite στην Εποχή του Επείγοντος. Αυτή ήταν μια δύσκολη χρονιά για να γίνεις Διευθύνων Σύμβουλος, με έναν άνευ προηγουμένου αριθμό να παραιτείται, σύμφωνα με το Bloomberg News. Όλα καταλήγουν σε μια λέξη της Wall Street: επείγουσα ανάγκη. Οι μέτοχοι είναι όλο και πιο ανυπόμονοι και τα διοικητικά συμβούλια δίνουν λιγότερο χρόνο στους Διευθύνοντες Συμβούλους τους για να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους ή να ανατρέψουν τη στρατηγική της επιχείρησης.

Παρά τον κύκλο εργασιών, δεν έχει υπάρξει ακόμη συναίνεση σχετικά με το καλύτερο μοντέλο διαδοχής CEO. Φέτος είδαμε μεγάλες εταιρείες να επιλέγουν εσωτερικούς (CVS Health Corp.) και εξωτερικούς (Starbucks Corp., Boeing Co.). Η δουλειά ενός Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θα γίνει ευκολότερη ή λιγότερο περίπλοκη το 2025, επομένως τα διοικητικά συμβούλια θα συνεχίσουν να παλεύουν με το πόσο χρόνο να δώσουν στους επικεφαλής για να εκτελέσουν τις στρατηγικές τους - και ποιος είναι καλύτερος να τους αντικαταστήσει όταν τραβήξουν την πρίζα.

Disney, Starbucks και ???. Αυτές οι δύο εταιρείες αποτέλεσαν το καμπανάκι για μερικές από τις πιο έντονες εταιρικές αφηγήσεις το 2024: διαδοχή και αποζημίωση CEO, οργάνωση εργασίας, εταιρική διακυβέρνηση, επιστροφή στα γραφεία. Οι επόμενες στρατηγικές τους θα αποκαλυφθούν το 2025: Μπορεί η Walt Disney Co. να βρει έναν ικανό αντικαταστάτη του επί πολλά χρόνια διευθύνοντος συμβούλου Bob Iger; Ο νέος επικεφαλής των Starbucks, Brian Niccol, θα ανατρέψει τις στρατηγικές του γίγαντα του καφέ και θα αποδείξει ότι αξίζει το τεράστιο πακέτο αποδοχών του;

Κι ενώ όλα αυτά διαδραματίζονται, η ιστορία κάποιας άλλης εταιρείας (ή εταιρειών) θα έρθει στο επίκεντρο την επόμενη χρονιά. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα έβαζα τα χρήματά μου στην Intel Corp. και το μέλλον της, τη Boeing και τη συνεχιζόμενη κρίση της, αλλά και σε επιχειρήσεις υγειονομικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν αυξημένο δημόσιο και πολιτικό έλεγχο. Αλλά θα με ενδιέφερε να ακούσω τη γνώμη σας - υπάρχουν εικασίες;



Η Beth Kowitt είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει τον επιχειρηματικό κλάδο των ΗΠΑ. Ήταν συντάκτρια στο περιοδικό Fortune.



Πηγή: The Washington Post

