Του Χρυσόστομου Τσούφη

Από το νέο έτος η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει ότι θα βεβαιώνει αμέσως τα πρόστιμα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Τα λάθη λοιπόν θα «πληρώνονται» αυτόματα κι όχι μετά από μήνες ή χρόνια.



Με την τελευταία του όμως απόφαση ο επικεφαλής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής περιγράφει και τη διαδικασία «διόρθωσης» των λαθών που κάνει η εφορία.

Η απόφαση προβλέπει ότι κάθε βεβαίωση φόρου ή επιβολή προστίμου μπορεί να ακυρώνεται ή να τροποποιείται είτε μετά από αίτηση του φορολογούμενου είτε και χωρίς αίτηση αν διαπιστώνεται πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος.

Για να διαπιστωθεί η πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ενδεχομένως να απαιτηθούν κάποια έγγραφα ή στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει ο φορολογούμενος.

Η αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση προστίμου/φόρου πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου

Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (σάρωση), μέσω της εφαρμογής ψηφιακής υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων της Α.Α.Δ.Ε. «Τα Αιτήματά μου» στην αρμόδια υπηρεσία. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε το αίτημα γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία.

Η αίτηση του φορολογουμένου πρέπει να αναφέρει τους λόγους ακύρωσης ή τροποποίησης και να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά έγγραφα ή στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει είτε η πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης είτε το αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος. Η αίτηση δεν αφαιρεί το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή δικαστικής προσφυγής.



Είτε η αίτηση γίνει αποδεκτή είτε όχι, η σχετική πράξη πρέπει να εκδοθεί εντός 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Όταν δεν χρειάζεται αίτηση η πράξη ακύρωσης ή διόρθωσης πρέπει να εκδοθεί εντός 3 ετών από την επιβολή του φόρου ή του προστίμου.

Επιπλέον ποσά που οφείλονται με βάση την πράξη τροποποίησης καταβάλλονται εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της στον φορολογούμενο.

Ποσά που έχουν βεβαιωθεί ή καταβληθεί βάσει των πράξεων που ακυρώνονται ή τροποποιούνται, διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.



