«Κουπόνια» έως και 1.600 ευρώ για την αγορά laptop και υπολογιστών - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Του Βαγγέλη Δουράκη

Εκπτωτικά «κουπόνια» (vouchers) αξίας από 630 ευρώ έως και 1.600 ευρώ, μπορούν να εξασφαλίσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών, μέσω προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο ήδη «τρέχει». Τα «κουπόνια» αυτά είναι δυνατό να εξαργυρωθούν από εκείνους που θα τα εξασφαλίσουν για την αγορά tablets, laptops, σταθερών υπολογιστών, συστημάτων τηλεδιασκέψεων, όπως και μεταξύ άλλων, για εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού, πωλήσεων, κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι ήδη μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ Β’», μέσω του οποίου θα εξασφαλίσουν τα εκπτωτικά «κουπόνια», στην πλατφόρμα του Προγράμματος εδώ.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις έως και την Παρασκευή 03 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 17:00 και συνδέονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς ΤaxisΝet της επιχείρησης.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα εφόσον:

- Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

- Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

- Δεν έχουν λάβει ενίσχυση σε προηγούμενο κύκλο του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ».

- Συνιστούν νομική οντότητα (ενδεικτικά: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση ή ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Ποιοι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι του Προγράμματος χωρίζονται σε τέσσερες διακριτές κατηγορίες με διαφορετικά ποσοστά ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα:

•Στην Κατηγορία 1 εντάσσονται οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν Voucher αξίας 1.600€ για κάθε μέλος που συμμετέχει από κοινού στην επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 2.000€ για κάθε μέλος και με ποσοστό ενίσχυσης 80%.

•Στην Κατηγορία 2 εντάσσονται οι δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι μπορούν να λάβουν Voucher αξίας 1.200€ για κάθε μέλος που συμμετέχει από κοινού στην επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 1.500€ για κάθε μέλος και με ποσοστό ενίσχυσης 80%.

•Στην Κατηγορία 3 εντάσσονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις & ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε πληγείσες περιοχές, οι οποίοι μπορούν να λάβουν Voucher αξίας 990€ με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 1.100€ και ποσοστό ενίσχυσης 90%.

•Στην Κατηγορία 4 εντάσσονται γενικότερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να λάβουν Voucher αξίας 630€ με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 700€ και με ποσοστό ενίσχυσης 90%.

Μεσότιτλος: Που εξαργυρώνονται τα «κουπόνια»

Ενδεικτικά με τα Vouchers οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακές υπηρεσίες και λογισμικά όπως εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού, πωλήσεων, υποστήριξης πελατών καθώς και εξοπλισμό όπως tablets, laptops, σταθερούς υπολογιστές, συστήματα τηλεδιασκέψεων.

Με συνολικό προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ Β’» αποτελεί μέρος της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Υπογραμμίζεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2023.

Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ Β’» είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ)

Πηγή: skai.gr

