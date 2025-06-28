Σημαντική αύξηση καταγράφεται στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, νυχτερινά και εργασία κατά τις αργίες, τον Μάρτιο του 2025 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Η άνοδος των εσόδων σημειώνεται ως αποτέλεσμα της έναρξης εφαρμογής, τον Μάρτιο του 2025, του νέου τρόπου υπολογισμού των εισφορών για τις συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης, βάσει του ωρομισθίου οκτάωρης εργασίας, αντί του προσαυξημένου ωρομισθίου, χωρίς, όμως, να θίγεται η προσαύξηση στην αμοιβή των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στη νέα οριζόντια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία τέθηκε σε ισχύ από το 2025.

Παρά τις όποιες επιφυλάξεις είχαν διατυπωθεί περί μείωσης εσόδων από τη μείωση των εισφορών, τα στοιχεία καταδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση του Υπουργείου Εργασίας, που νομοθέτησε τη συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Συγκεκριμένα, αποτυπώνουν μια θετική δυναμική, υποδηλώνοντας ότι η αύξηση της δηλωμένης εργασίας και των αποδοχών όχι μόνο αντισταθμίζει τις απώλειες από τη μείωση των εισφορών, αλλά οδηγεί και σε υψηλότερα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εξέλιξη αυτή οφείλεται, όπως είχε προβλεφθεί εξαρχής, κυρίως στην αύξηση της νόμιμης απασχόλησης, των μισθών και των δηλωθεισών υπερωριών. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει και η σταδιακή, αλλά συστηματική επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε ολοένα και περισσότερους κλάδους, ενόψει της καθολικής εφαρμογής της. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα, καθώς διαπιστώνεται αξιοσημείωτη αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών σε όλους τους κλάδους που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Κάρτας.

Επίσης, η άνοδος των αποδοχών στην οικονομία συνολικά συνεπάγεται και αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών, που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τύπους εργασίας.

Συνεπώς, τα διαθέσιμα στοιχεία συνηγορούν υπέρ του συμπεράσματος ότι η ενίσχυση της διαφάνειας, η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και η άνοδος των μισθών, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στήριξης και ενδυνάμωσης του ασφαλιστικού συστήματος.

Συγκριτικά στοιχεία Μαρτίου 2024 vs Μαρτίου 2025

Με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», τα έσοδα από υπερωρίες και υπερεργασία παρουσίασαν άνοδο κατά 6,57% και τα έσοδα από νυχτερινά και εργασία κατά τις αργίες αυξήθηκαν κατά 1,85%.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, η αύξηση των εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τον Μάρτιο του 2025, οι καταγεγραμμένες αποδοχές των παραπάνω ειδών απασχόλησης ήταν υψηλότερες σε σχέση με το Μάρτιο του 2024.

Ειδικότερα, οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 15,79%, από 25.112.032,44 ευρώ τον Μάρτιο του 2024 σε 29.076.621,55 ευρώ τον Μάρτιο του 2025, ενώ οι αποδοχές νυχτερινών και αργιών εμφάνισαν αύξηση κατά 5,22%, από 14.754.497,28 ευρώ τον Μάρτιο του 2024 σε 15.524.448,65 ευρώ τον Μάρτιο του 2025.

Αυξήθηκαν οι δηλωθείσες υπερωρίες

Παράλληλα, θεαματική αύξηση παρουσίασαν οι δηλωθείσες υπερωρίες με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία πλέον απλώνει το δίχτυ προστασίας σε 1,85 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Το μέτρο καλύπτει 1,5 εκατομμύρια εργαζόμενους σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι εταιρίες security, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, η εστίαση και ο τουρισμός.

Με τη νέα φάση επέκτασης, εντάσσονται επιπλέον 350.000 εργαζόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου, της ενέργειας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και από διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και ενισχύει τη διαφάνεια στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και της εισφοροδιαφυγής, φαινόμενα που πλήττουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις συνεπείς επιχειρήσεις, υπονομεύοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Οι τρεις κλάδοι με τις περισσότερες καταγεγραμμένες ώρες υπερωρίας/υπερεργασίας, βάσει των στοιχείων της Ψηφιακής Κάρτας από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», είναι η βιομηχανία, το λιανεμπόριο και η εστίαση. Ακολουθούν οι υπόλοιποι ενταγμένοι κλάδοι, όπως τα σούπερ μάρκετ, ο τουρισμός, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι τράπεζες, οι εταιρίες security και οι ΔΕΚΟ.

Συγκεκριμένα, το 82,3% του συνόλου των καταγεγραμμένων υπερωριών για το πρώτο τρίμηνο του 2025 προήλθε από τους τρεις πρώτους προαναφερθέντες κλάδους έναντι 76% την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι τρεις αυτοί κλάδοι παρουσίασαν πολύ σημαντική αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024, λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Η αύξηση αυτή ανέρχεται σε +81% για τη βιομηχανία, +97% για το λιανεμπόριο και +52% για την εστίαση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, εξίσου εντυπωσιακή είναι η ποσοστιαία αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στον τουριστικό κλάδο κατά 1.105% τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

