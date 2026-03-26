Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά σήμερα το έβδομο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για 884 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 294 εκατ. ευρώ σε δάνεια, συνολικού ύψους 1,18 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του κεντρικού στοιχείου του NextGenerationEU.

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά τα 20 ορόσημα και τους 6 στόχους που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που συνδέονται με αυτό το αίτημα πληρωμής θα ωφελήσουν τους Έλληνες πολίτες και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως μέσω της προόδου στην ενεργειακή μετάβαση, τις μεταφορές, την κοινωνική ένταξη, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την υγειονομική περίθαλψη και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα εμβληματικά μέτρα στην παρούσα αίτηση πληρωμής περιλαμβάνουν:

δημιουργία της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα, παράλληλα με ένα ετήσιο σύστημα υποβολής εκθέσεων αποθήκευσης CO₂ για τη στήριξη της απαλλαγής της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές·

Παροχή προσωπικών βοηθών σε τουλάχιστον 1.500 άτομα με αναπηρία

ανακαίνιση εννέα νοσοκομείων και 15 μονάδων πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και δημιουργία μονάδων διαχείρισης χρόνιων ασθενειών σε εθνικό επίπεδο

υλοποίηση σημαντικής αναβάθμισης ΤΠ για τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου εξοπλισμού για το προσωπικό με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου και της είσπραξης των δημόσιων εσόδων

ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αδειών οδήγησης, απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης, ανανέωσης, μεταφοράς οχημάτων και ταξινόμησης πινακίδων κυκλοφορίας

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτά ενυπόθηκα δάνεια και παροχή οικονομικών κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών συγχρηματοδοτούμενων δανείων, εγγυήσεων InvestEU για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στήριξης μετοχικού κεφαλαίου για καινοτόμες εταιρείες.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή έχει πλέον αποστείλει την προκαταρκτική της αξιολόγηση σχετικά με την εκπλήρωση από την Ελλάδα των οροσήμων και των στόχων που απαιτούνται για την εν λόγω πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ) του Συμβουλίου. Η πληρωμή στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη θετική γνώμη της ΟΔΕ και την έκδοση απόφασης πληρωμής από την Επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

