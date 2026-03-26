Αύξηση στις ακυρώσεις των κρατήσεων και των πτήσεων στην Κύπρο προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ η κατάσταση φαίνεται να επηρεάζει και τον τουρισμό της Ελλάδας καθώς και άλλων χωρών που η οικονομία τους εξαρτάται από τους ταξιδιώτες του καλοκαιριού.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, τη στιγμή που ξεκίνησε η τουριστικό σεζόν της Κύπρου. Λόγω της ανησυχίας που προκλήθηκε λίγες μέρες αργότερα με τα drones κοντά στη Μεγαλόνησο, ακολούθησε κύμα ακυρώσεων από τουρίστες.

Σύμφωνα με το Reuters, τα ημερήσια ποσοστά ακυρώσεων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Κύπρο εκτινάχθηκαν από περίπου 15% πριν από τη σύγκρουση έως και 100% τις ημέρες μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής AirDNA.

Το ποσοστό αυτό έχει έκτοτε μειωθεί, αλλά παρέμενε γύρω στο 45% έως τις 21 Μαρτίου. Η Ελλάδα και η Τουρκία κατέγραψαν επίσης μικρές αυξήσεις στα ποσοστά ακυρώσεων, κατά τα ίδια στοιχεία.

Ο Χρίστος Αγγελίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου ανέφερε στο πρακτορείο πτώση σχεδόν 40% στις κρατήσεις του Μαρτίου και παρόμοια μείωση για τον Απρίλιο.

«Από την 1η Μαρτίου … έχουμε δεχτεί πολλές ακυρώσεις», ανέφερε και ο Νικόλας Αρίστου, εμπορικός διευθυντής των Muskita Hotels στη Λεμεσό, που διαχειρίζεται δύο πολυτελή ξενοδοχεία.

Ο ίδιος ελπίζει πως η εικόνα αυτή δεν θα συνεχιστεί και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι τουριστικές αφίξεις συνήθως αυξάνονται.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους μήνες της υψηλής σεζόν ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα ανακάμψουμε μέχρι να φτάσουμε στον Μάιο, αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα», λέει.

Επιπτώσεις και στην Ελλάδα

Ο πόλεμος πλήττει τις αναπτυξιακές προσδοκίες της Κύπρου. Αυτή την εβδομάδα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μείωσε την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη του 2026 στο 2,7% από 3,0%, με βάση την υπόθεση ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες.

Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως η EasyJet και η Jet2, αναφέρουν ότι η ζήτηση για την Κύπρο και την Τουρκία έχει μειωθεί και ότι έχει μετατοπιστεί προς προορισμούς της δυτικής Μεσογείου, όπως η Ισπανία.

Οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται ήδη αισθητές και στην Ελλάδα, που η οικονομία της βασίζεται στον καλοκαιρινό τουρισμό, επισημαίνει το Reuters.

Η Aegean Airlines, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, έχει καταγράψει διψήφια πτώση στις καλοκαιρινές κρατήσεις από το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου προς την Ελλάδα από την έναρξη του πολέμου.

Ο Γιώργος Βερνίκος, γενικός γραμματέας του ΣΕΤΕ, δήλωσε ότι υπάρχει επιβράδυνση στις προκρατήσεις, αν και αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από αύξηση που σημειώθηκε πριν από την άνοδο των τιμών πετρελαίου, που επηρεάζει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπήρξε μείωση της ζήτησης από τις μεγαλύτερες αγορές της Ελλάδας στη βόρεια Ευρώπη και τις ΗΠΑ. «Βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής», είπε στο Reuters. «Είμαστε συγκρατημένοι, η χρονιά εξακολουθεί να εξελίσσεται θετικά, επειδή η δυναμική ήταν αρκετά υψηλή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος», επισήμανε.



Πηγή: skai.gr

