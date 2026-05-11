Ebury: Το δολάριο επανέρχεται σε τροχιά υποχώρησης εν μέσω του αδιεξόδου στο Ορμούζ

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δείχνει ελάχιστα σημάδια αποκλιμάκωσης, χωρίς όμως προς το παρόν να διολισθαίνει σε ανοιχτό πόλεμο. Οι αγορές αρχίζουν να προσαρμόζονται. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, αλλά τελευταία αποκλιμακώνονται, λόγω ενός συνδυασμού χαμηλότερης ζήτησης και αύξησης της παραγωγής σε άλλες περιοχές. Οι αμερικανικές μετοχές συνεχίζουν να καταγράφουν νέα υψηλά, ενώ οι ευρωπαϊκές μετοχές υπολείπονται, και το δολάριο φαίνεται να έχει επανέλθει στη σταδιακή του υποχώρηση έναντι των περισσότερων νομισμάτων. Η κρίσιμη ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, μάλιστα, προσεγγίζει πλέον τα προπολεμικά της επίπεδα, ενώ ορισμένα νομίσματα-βαρόμετρα των αναδυόμενων αγορών, όπως το βραζιλιάνικο ρεάλ, βρίσκονται αισθητά υψηλότερα σε σχέση με εκείνη την περίοδο.

Τώρα που ο πόλεμος φαίνεται να έχει τεθεί σε αναμονή και οι διαπραγματεύσεις προχωρούν αργά και επίπονα, η προσοχή θα πρέπει να στραφεί εκ νέου στις επιπτώσεις του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ στην πραγματική οικονομία. Το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι κατά πόσον ο άμεσος αντίκτυπος από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας θα περάσει σε γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις. Η έκθεση για τον πληθωρισμό του Απριλίου στις ΗΠΑ την Τρίτη θα προσφέρει μία από τις πρώτες άμεσες ενδείξεις για το ζήτημα αυτό. Οι οικονομολόγοι αναμένουν μόνο μέτρια ανάκαμψη στον δομικό υποδείκτη, αλλά η αβεβαιότητα είναι υψηλή. Οι αγορές ομολόγων διεθνώς παραμένουν νευρικές και έχουν περιορισμένη ανοχή σε αρνητικές εκπλήξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Μια σειρά από στοιχεία του Μαρτίου για την παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωζώνη θα συμπληρώσει τα μακροοικονομικά γεγονότα της εβδομάδας.

Στερλίνα

Η στερλίνα έχει αντέξει αξιοσημείωτα καλά τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αγορές ποντάρουν στο ότι η συντριπτική ήττα των Εργατικών δεν θα σημάνει ακόμη το τέλος της πρωθυπουργίας του Starmer. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, κανένας πιθανός αντίπαλος από τα αριστερά του δεν έχει εκδηλώσει επίσημα πρόθεση να τον αμφισβητήσει, που είναι και το ενδεχόμενο που φοβούνται περισσότερο οι αγορές. Τα μακροοικονομικά στοιχεία έχουν γενικά αιφνιδιάσει θετικά, αν και οι οικονομολόγοι διερωτώνται κατά πόσον αυτό σχετίζεται με μετα-Covid στατιστικές ιδιαιτερότητες στην εποχικότητα των στοιχείων. Ως εκ τούτου, η μηνιαία έκθεση για το ΑΕΠ του Μαρτίου αυτή την εβδομάδα αποκτά αυξημένη σημασία.

Ευρώ

Η ρητορική της ΕΚΤ έχει γίνει πιο επιθετική, καθώς τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τονίζουν την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι στις δευτερογενείς επιδράσεις από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Η προσδοκία για αύξηση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση ενισχύεται και η αντίθεση με τη διστακτικότητα της Federal Reserve περιορίζει το χάσμα στα επιτόκια ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αυτό θα αποτελέσει βασική πηγή στήριξης για το ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και αναμένουμε ότι η σταδιακή υποχώρηση του δολαρίου θα συνεχιστεί και μέσα στο 2027.

Δολάριο ΗΠΑ

Η έκθεση για την αγορά εργασίας του Απριλίου ήταν το πιο πρόσφατο report που υποδηλώνει ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει έως τώρα εντελώς ανεπηρέαστη από τον πόλεμο και την επακόλουθη εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας ανέκαμψε και ο τρίμηνος μέσος όρος των 48.000 καθαρών θέσεων εργασίας τον μήνα δεν συνάδει με χαλάρωση στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι το εργατικό δυναμικό δεν αυξάνεται πλέον. Αυτό απλώς επιβεβαιώνει το μήνυμα από τις εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας, οι οποίες μάλιστα υποχωρούν τελευταία. Ο φόβος για τη δραματική μείωση των θέσεων εργασίας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, τα καλά οικονομικά νέα δεν βοήθησαν ιδιαίτερα το δολάριο, καθώς βλέπουμε εδώ και έναν χρόνο ότι τα σχετικά καλά οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ είναι απολύτως συμβατά με ένα αδύναμο αμερικανικό νόμισμα.

Πηγή: skai.gr

