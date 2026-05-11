Κόχερ (ΕΚΤ): Αναπόφευκτη η μεταβολή στα επιτόκια στο άμεσο μέλλον, αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί να προχωρήσει σύντομα σε προσαρμογή των επιτοκίων, εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά, δήλωσε τη Δευτέρα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάρτιν Κόχερ.

Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung, ο Κόχερ ανέφερε ότι δεν έχει νόημα να προεξοφλείται η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ σχετικά με τα επιτόκια εβδομάδες πριν από την επόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής.

«Ωστόσο, αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί σημαντικά, δεν θα μπορεί να αποφευχθεί μια μεταβολή των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Κόχερ στην εφημερίδα.



Πηγή: skai.gr

