Το χρηματικό ποσό των 61.505.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 54.260 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

