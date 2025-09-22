Ebury: Το δολάριο επανακάμπτει μετά την «ουδέτερη μείωση» της FED

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η ευρέως αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων της Federal Reserve προκάλεσε τελικά ρευστοποιήσεις στην αγορά αμερικανικών ομολόγων και άνοδο του δολαρίου. Οι αγορές φαίνεται ότι περίμεναν ένα ακόμη πιο «χαλαρό» αποτέλεσμα, και η μοναδική ψήφος υπέρ μίας μεγαλύτερης μείωσης κατά 50 μ.β. δεν τις ικανοποίησε. Τα χρηματιστήρια ωστόσο κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά. Το δολάριο ανέκαμψε και το εύρος διακύμανσης που διατηρείται από τις αρχές του καλοκαιριού φαίνεται προς το παρόν να παραμένει σταθερό.

Η εβδομάδα είναι ασυνήθιστα «ελαφριά» από πλευράς οικονομικών ανακοινώσεων. Το κύριο ενδιαφέρον θα εστιαστεί την Τρίτη, με τη δημοσίευση των δεικτών PMI για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Πρόκειται για τον βασικό δείκτη ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες οικονομίες, ιδίως στην Ευρώπη. Πέραν αυτού, η προσοχή στρέφεται στην αμερικανική αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις μεσο- και μακροπρόθεσμων επιτοκίων φαίνεται να αγνοούν τις μειώσεις επιτοκίων της Fed και παραμένουν επίμονα υψηλά.

Στερλίνα

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε στάση αναμονής. Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε εντός των προσδοκιών, αγγίζοντας το 4% (σε αντίθεση με το 3%) στις βασικές και τις δομικές μετρήσεις. Αυτό επιβεβαιώνει ένα στασιμοπληθωριστικό πλαίσιο που καθιστά δύσκολη τη δικαιολόγηση περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα. Αντιφατικά ήταν τα μηνύματα από την έκθεση για την αγορά εργασίας: ενώ οι έρευνες έδειξαν ισχυρή επέκταση της απασχόλησης, τα φορολογικά στοιχεία για τους μισθωτούς κατέγραψαν μια ακόμη μικρή μηνιαία συρρίκνωση. Αντίθετα, σαφές ήταν το σήμα από τα δημοσιονομικά μεγέθη του Αυγούστου, όπου δαπάνες και έλλειμμα ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη. Συνολικά, ο κίνδυνος πτώσης της στερλίνας φαίνεται να εξισορροπείται από τη στήριξη που προσφέρουν τα υψηλά επιτόκια και η ελκυστική αποτίμησή της με βάση τους περισσότερους δείκτες.

Ευρώ

Μετά τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ στο χαμηλότερο σημείο του κύκλου, στο 2%, η Ευρωζώνη δείχνει να έχει απομακρυνθεί από τα πρωτοσέλιδα που κινούν την αγορά συναλλάγματος. Η ανάπτυξη παραμένει υποτονική αλλά επαρκής για να αποτραπεί η ύφεση, με στήριξη από την ισχυρή απασχόληση και τις δαπάνες στις υπηρεσίες. Οι δείκτες PMI της Τρίτης θα δώσουν μια νέα εικόνα για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Δολάριο

Οι αγορές είχαν διαφορετικές αντιδράσεις στην ευρέως αναμενόμενη μείωση 25bp της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα. Τα χρηματιστήρια ερμήνευσαν την κίνηση θετικά και κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε είδηση τελευταία. Ωστόσο, στην αγορά ομολόγων, η αντίδραση ήταν απογοητευτική, καθώς μόνο το πιο πρόσφατο μέλος του ΔΣ –διορισμένο από τον Τραμπ– ψήφισε υπέρ μείωσης κατά 50 μ.β., ενώ το διάγραμμα των «dot plots» αποκάλυψε μεγάλες διαφωνίες ως προς το αν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο ή στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας. Το κύριο σημείο αναφοράς για το δολάριο αυτήν την εβδομάδα θα είναι η έκθεση για τον δείκτη τιμών PCE του Αυγούστου, που ανακοινώνεται την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.