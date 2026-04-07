Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα αύξηση την Τρίτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) όξυνε τη ρητορική του κατά του Ιράν, απειλώντας με ισχυρότερη δράση εάν η χώρα αποτύχει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ένα κομβικό σημείο διέλευσης για το παγκόσμιο πετρέλαιο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent σημείωσαν άνοδο 1,61% στα 111,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 3,34% στα 116,16 δολάρια.

Ο Τραμπ απείλησε να εξαπολύσει «κόλαση» στην Τεχεράνη εάν δεν συμμορφωθεί με την προθεσμία του που λήγει την Τρίτη (Τετάρτη πρωί ώρα Ελλάδος) για την επαναλειτουργία του στενού.

«Θα μπορούσαν να εξουδετερωθούν», προειδοποίησε ο Τραμπ, δεσμευόμενος για περαιτέρω δράση εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Απαντώντας σε πρόταση των ΗΠΑ μέσω του μεσολαβητή Πακιστάν, η Τεχεράνη απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, δηλώνοντας ότι είναι απαραίτητος ένας μόνιμος τερματισμός του πολέμου και αντιστάθηκε στις πιέσεις για άνοιγμα των στενών.

«Η αναμονή της λήξης της προθεσμίας παίζει πλέον εξίσου σημαντικό ρόλο στις αγορές πετρελαίου όσο και τα ίδια τα θεμελιώδη μεγέθη ενόψει του τελεσιγράφου του Τραμπ», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Η προοπτική μιας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός προσφέρει ένα αντίβαρο και θα μπορούσε να προκαλέσει μια διορθωτική κίνηση προς τα κάτω εάν αποκτήσει δυναμική, αλλά οι επίμονες ανησυχίες για την προσφορά από το σημείο συμφόρησης του Ορμούζ και τις κατεστραμμένες ενεργειακές εγκαταστάσεις διατηρούν ένα κατώτατο όριο στις τιμές».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει την Τρίτη επί ενός ψηφίσματος για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ, αλλά σε μια σημαντικά εξασθενημένη μορφή, αφού η Κίνα (που κατέχει δικαίωμα βέτο) αντιτάχθηκε στην εξουσιοδότηση χρήσης βίας, ανέφεραν διπλωμάτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.