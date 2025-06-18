ΗΠΑ: Περισσότεροι από 1.000 νέοι εκατομμυριούχοι την ημέρα το 2024

Ο πλούτος αυξήθηκε δυσανάλογα τον περασμένο χρόνο στις ΗΠΑ, όπου περισσότεροι από 379.000 άνθρωποι έγιναν νέοι εκατομμυριούχοι με περιουσίες σε αμερικανικά δολάρια, με την αύξηση να συντελείται με ταχείς ρυθμούς -περισσότεροι από 1.000 νέοι εκατομμυριούχοι την ημέρα- σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Το ύψος του καθαρού πλούτου ιδιωτών αυξήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 4,6% και κατά τουλάχιστον 11% στις ΗΠΑ, κάτι που εν μέρει προκλήθηκε από το σταθερό αμερικανικό δολάριο και τη θετική εικόνα των χρηματιστηριακών αγορών, όπως προκύπτει από την Έκθεση του Παγκόσμιου Πλούτου για το 2025 που συντάσσει η τράπεζα UBS.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ΗΠΑ είχαν σχεδόν 40% των εκατομμυριούχων το 2024.

Το 2023 η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική ηγούνταν μιας τάσης ανάκαμψης του παγκόσμιου πλούτου μετά τη μείωση που είχε καταγραφεί το 2022.

Η Ευρύτερη Κίνα, την οποία η έκθεση περιγράφει ως την ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, βρισκόταν πέρυσι στην κορυφή με τους περισσότερους εκατομμυριούχους με καθαρή περιουσία ύψους από 100.000 δολάρια ως ένα εκατομμύριο ή αλλιώς με αναλογία εκατομμυριούχων 28,2%. Ακολουθούσε η Δυτική Ευρώπη με 25,4% και η Βόρεια Αμερική με 20,9%.

Η πλειονότητα των ανθρώπων παγκοσμίως βρίσκεται κάτω από αυτό το όριο, ωστόσο, με πάνω από το 80% των ενηλίκων στο δείγμα της UBS να έχουν καθαρή περιουσία κάτω από 100.000 δολάρια.

Συνολικά, σχεδόν 1,6% διαθέτει καθαρή περιουσία ενός εκατομμυρίου δολαρίων και άνω, σύμφωνα με την έκθεση.

Κατά την επόμενη πενταετία, η ελβετική τράπεζα προβλέπει ότι η μέση περιουσία ανά ενήλικα θα αυξηθεί περαιτέρω και της λίστας θα ηγούνται οι ΗΠΑ με την Ευρύτερη Κίνα σε μικρότερο βαθμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

