Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist and Credit Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Είμαστε πλέον στο δεύτερο μήνα του πολέμου, χωρίς να διαφαίνονται σαφείς προοπτικές ούτε για κατάπαυση του πυρός ούτε για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Η προοπτική μιας παρατεταμένης σύγκρουσης με αβέβαιη έκβαση οδήγησε σε πτώση τις μετοχές, τα ομόλογα και σχεδόν όλα τα νομίσματα, με εξαίρεση το δολάριο. Το selloff επιταχύνθηκε κατά το κλείσιμο της Παρασκευής και συνεχίστηκε στις πρώτες συναλλαγές της Ασίας τη Δευτέρα. Οι τιμές της ενέργειας εκτινάσσονται, συμπαρασύροντας ανοδικά και τα υπόλοιπα εμπορεύματα. Πρόκειται για τις μόνες βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που ωφελούνται από την κατάσταση. Τα μακροοικονομικά στοιχεία παγκοσμίως αρχίζουν πλέον να αποτυπώνουν τις συνέπειες του πολέμου: υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη.

Οι εξελίξεις από τον πόλεμο παραμένουν ο βασικός μοχλός των αγορών. Θυμίζοντας το χάος που ακολούθησε μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης», οι αλλοπρόσαλλες δηλώσεις του Τραμπ έχουν ολοένα και μικρότερη επίδραση στις καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Παρότι οι εξελίξεις του πολέμου παραμένουν εκ φύσεως αδύνατο να προβλεφθούν, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε στη διάθεσή μας κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένεται να αποσαφηνίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στις μεγαλύτερες οικονομίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται μια σειρά στοιχείων για την αγορά εργασίας του Μαρτίου στις ΗΠΑ με κορύφωση την έκθεση για την απασχόληση που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, η έρευνα επιχειρηματικού κλίματος ISM επίσης στις ΗΠΑ την Τετάρτη, καθώς και η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό του Μαρτίου στην Ευρωζώνη που θα ανακοινωθεί την Τρίτη.

Στερλίνα

Στη στερλίνα αρχίζει να φαίνεται πλήρως ο αντίκτυπος του πολέμου, καθώς το νόμισμα υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα τόσο έναντι του δολαρίου όσο και έναντι του ευρώ. Μέχρι στιγμής, το μόνο ουσιαστικό στοιχείο που έχουμε για τον αντίκτυπο του πολέμου στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι δείκτες PMI της περασμένης εβδομάδας. Αν και χαμηλότεροι σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ήταν κάθε άλλο παρά καταστροφικοί, παρουσιάζοντας μια οικονομία που εξακολουθεί να επεκτείνεται, καθώς επίσης και μια απροσδόκητη ανάκαμψη του κλίματος στη μεταποίηση. Την ίδια στιγμή, το βίαιο ξεπούλημα στα κρατικά ομόλογα διεθνώς γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην αγορά των gilts. Οι φόβοι για τον πληθωρισμό είναι ασφαλώς βάσιμοι, αλλά οι τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας που έχουν προεξοφληθεί για το 2026 μοιάζουν υπερβολικές.

Ευρώ

Το ευρώ υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα εν μέσω επιδείνωσης των ειδήσεων από τον πόλεμο, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει εντός του εύρους διακύμανσης που διατηρείται από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού. Οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI υποχώρησαν αισθητά. Ωστόσο, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξακολουθούν να συνάδουν με υποτονική ανάπτυξη, ακόμη και αφού τα στελέχη των επιχειρήσεων άρχισαν να επεξεργάζονται τις επιπτώσεις του πολέμου. Η επικοινωνία της ΕΚΤ υποδηλώνει ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα διστάσει να αυξήσει τα επιτόκια ως απάντηση στις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, κάτι που πιθανότατα βοηθά το κοινό νόμισμα να ανακάμψει μακριά από τα πρόσφατα χαμηλά του. Η ανακοίνωση του πληθωρισμού αυτής της εβδομάδας αναμένεται να είναι η πιο κρίσιμη των τελευταίων μηνών, δεδομένης της πιο επιθετικής στάσης της ΕΚΤ.

Δολάριο ΗΠΑ

Η επανάσταση του σχιστολιθικού πετρελαίου που έβαλε τέλος στην εξάρτηση των ΗΠΑ από τις εισαγωγές ενέργειας και τη μετέτρεψε σε καθαρό εξαγωγέα έχει απομονώσει τη χώρα από τις χειρότερες συνέπειες της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας. Αυτό αποτυπώνεται στη γενικευμένη ανάκαμψη του δολαρίου ΗΠΑ έναντι όλων των βασικών διεθνών ανταγωνιστών του. Ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για το δολάριο σε αυτή τη συγκυρία είναι η σχετικά πιο ήπια στάση της Federal Reserve, η οποία δείχνει λιγότερο πρόθυμη από τις ομόλογές της G10 να απαντήσει στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας με αυξήσεις επιτοκίων. Αυτή η προοπτική θα δοκιμαστεί από τα κρίσιμα στοιχεία για την αγορά εργασίας που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα, τα οποία αναμένεται να έχουν επηρεαστεί σχετικά λίγο από τον πόλεμο και θα μπορούσαν να στρέψουν περισσότερα μέλη της FOMC προς αυξήσεις επιτοκίων.



