Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου γιορτάζει με ένα νέο βίντεο τα 30 χρόνια από τη δημιουργία της easy brand

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της easy family of brands, που ξεκίνησε το 1994 γιορτάζει τη συμπλήρωση 30 χρόνων διαρκούς επιχειρηματικής δράσης, αναρτώντας ένα βίντεο 4 λεπτών για την ιστορία της easy οικογένειας, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο www.easyHistory.info.

Η αφορμή για να γεννηθεί η ιδέα επέκτασης της επωνυμίας χρησιμοποιώντας το ίδιο διακριτικό σήμα σε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις ήρθε το 1994, όταν ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, σε ηλικία των 27 ετών, πραγματοποίησε ένα επαγγελματικό ταξίδι στα γραφεία της εταιρείας Boeing στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους και διαμένοντας σε ένα οικονομικό ξενοδοχείο. Αυτή η ταξιδιωτική του εμπειρία του έδωσε την ιδέα να ονομάσει μια αεροπορική εταιρεία easyJet.com και μια αλυσίδα ξενοδοχείων easyHotel.com με το ίδιο ακρωνύμιο! Ο Sir Στέλιος επέλεξε το "easy" ως το βασικό ακρωνύμιο, το οποίο αποτελεί το σήμα κατατεθέν των εταιρειών του. Πριν την ιδέα αυτή, υπήρχε η σκέψη να χρησιμοποιήσει το “Stel” στην αρχή του ονόματος κάθε επιχείρησης, για παράδειγμα Stelmar, ήταν η ναυτιλιακή του επιχείρηση και σκεφτόταν να ονομάσει την αεροπορική του εταιρεία Stelair, από τη συντομογραφία του δικού του ονόματος Stelios.

Τριάντα χρόνια μετά, η easyJet.com παραμένει το πιο γνωστό brand αφού έχει μεταφέρει περισσότερους από 1,1 δισεκατομμύρια επιβάτες, από την έναρξη της λειτουργίας της. Παράλληλα, η οικογένεια της easyGroup περιλαμβάνει πάνω από 100 διαφορετικά sub-brands, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων για καταναλωτές παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα sub-brands που ανήκουν στην οικογένεια easyGroup μπορείτε να βρείτε εδώ: www.easy.com, ενώ περισσότερα easy brands που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι τα: easyCinema.gr, easyFerry.com, easyBoat.com, easyHemp.gr, easyTravel.tech, easyStudies.io κ.α.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στην οικογένεια, ήρθε πρόσφατα με τη δημιουργία του easyCasa.gr.

Πρόκειται για ένα e-shop με οικιακά είδη που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών, για τη διακόσμηση και τη λειτουργικότητα του σπιτιού. Το νέο easy brand προέκυψε από τη συνεργασία του Sir Στέλιος με το eshop aithrio.com και τον ιδιοκτήτη του Γιάννη Χοχώλη, μετά από την βράβευση του τελευταίου (3ο βραβείο) στα φετινά «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2023 Στέλιος Χατζηιωάννου».

Το τετράλεπτο βίντεο για την πορεία του ομίλου παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, το κοινωφελές έργο του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.gr/), το οποίο, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει λάβει μέχρι σήμερα δωρεές ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ από τον Sir Στέλιο και την easyGroup.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της easyGroup, διατίθεται κάθε χρόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ο Sir Στέλιος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, γιατί έχω τη δυνατότητα να μπορώ να επιστρέφω κάθε χρόνο στην κοινωνία τα κέρδη από την οικογένεια της easyGroup. Δεσμεύομαι και ευελπιστώ σε ακόμα 30 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας της easy family, και στο ακόμα μεγαλύτερο κοινωφελές έργο του Stelios Philanthropic Foundation».



