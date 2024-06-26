EAEE: Έκρηξη παραγωγής ασφαλίστρων για τους μήνες Ιανουάριο - Απρίλιο 2024

Αύξηση πραγματοποιήθηκε στην παραγωγή ασφαλίστρων για τους μήνες Ιανουάριο - Απρίλιο 2024, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ. Ειδικότερα, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων όλων των κλάδων ζωής και ζημιών να αυξηθεί κατά 13,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε στα 1.878.638.571,25 ευρώ.

Ειδικότερα, το σύνολο παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε στα 917.243.975,10 ευρώ (+ 15,8%), το σύνολο Παραγωγής ασφαλίστρων κατά Ζημιών ανήλθε στα 961.394.596,15 ευρώ (+ 10,8%), εκ των οποίων η Αστική Ευθύνη Οχημάτων ανήλθε στα 264.443.034,98 ευρώ (+5,3%) και οι λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών στα 696.951.561,17 ευρώ (+ 13,1%).

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 42 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής. Από τις 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Διαβάστε όλη την έρευνα ΕΔΩ και το infographic ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

