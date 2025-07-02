«Ταφόπλακα το Ψηφιακό Πελατολόγιο» - Νέα συγκέντρωση ιδιοκτητών συνεργείων έξω από το ΥΠΕΘΟ 

Ολοκληρώθηκε η νέα συγκέντρωση που πραγματοποίησαν σήμερα οι ιδιοκτήτες συνεργείων έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαμαρτυρόμενοι για το «Ψηφιακό Πελατολόγιο». Οι εργαζόμενοι έκλεισαν νωρίτερα την οδό Νίκης, ενώ ζήτησαν να δουν υπουργικά στελέχη και όχι χαμηλόβαθμους παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών. Εν τέλει συναντήθηκαν με τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ Μαίρη Σκανδάλη, «αυτό που μας είπαν είναι ότι μίλησαν σήμερα με τον διευθυντή του γραφείου του υπουργείου του Πιερρακάκη, ο οποίος τους είπε ότι θα κάνουν λίγο πιο απλή τη διαδικασία». Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η απεργία θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση για αύριο αλλά θα υπάρχουν ομάδες περιφρούρησης ώστε να μην υπάρχει ανοιχτό συνεργείο αυτοκινήτων. «Τέλος λένε ότι για όποιο αμάξι δεν καταγράφεται όταν μπαίνει, ή δεν καταγράφεται γενικότερα η διαδικασία, υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ», πρόσθεσε στον δελτίο του ΣΚΑΪ η Μαίρη Σκανδάλη.

Ο Γρηγόρης Μόφορης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Αττικής, μιλώντας στους παρευρισκόμενους, είπε νωρίτερα ότι ο κλάδος των συνεργείων, φανοποιών, μηχανικών δεν είναι μαθημένος στις κινητοποιήσεις, όμως ήρθε η ώρα να βγει στους δρόμους καθώς «το “Ψηφιακό Πελατολόγιο” είναι η ταφόπλακα για τον κλάδο, είναι θέμα βιωσιμότητας». Μεταξύ άλλων, ο κ. Μόφορης υποστήριξε ότι είναι ψευδές ότι ο κλάδος φοροδιαφεύγει, ενώ σημείωσε ότι -σε αντίθεση όσων ισχυρίζεται το υπουργείο- η διαδικασία δεν διαρκεί τέσσερα δευτερόλεπτα αλλά αρκετή ώρα, σχεδόν 20 λεπτά.

Ο ΣΙΣΕΜΑ, στη σχετική του ανακοίνωση, ανέφερε προηγουμένως ότι «η εφαρμογή του “Ψηφιακού Πελατολογίου” δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούν λίγους εργαζόμενους. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επαγγελματίες, πέρα από τις συνηθισμένες εργασίες, από τη διάγνωση βλαβών και την επισκευή τους είμαστε επιφορτισμένοι με παραγγελίες ανταλλακτικών, πληρωμές, εισπράξεις, τηλέφωνα, προσφορές, παραλαβή και παράδοση αυτοκινήτων, επικοινωνία με πελάτες κλπ. Η νέα ρύθμιση έρχεται να επεκτείνει τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των εργασιών αυτών. Στην ουσία να διευρύνει παραπέρα το ωράριο εργασίας του κάθε αυτοαπασχολουμένου συνάδελφου, που δεν έχει την πολυτέλεια να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό για όλες αυτές τις ψηφιακές διαδικασίες, και είναι υποχρεωμένος να διεκπεραιώσει μονός του» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

Ο «ψηφιακός εκσυγχρονισμός» μας φόρτωσε με αρκετή επιπλέον ψηφιακή απασχόληση. My data ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων, ψηφιακή κάρτα εργασίας, ψηφιακό μητρώο συνεργείων κλπ.

Απαιτεί κατ’ ελάχιστο χρόνο 15-20 λεπτά (απλή είσοδο, καταγραφή εργασίας, κόστους, έξοδο) για κάθε όχημα χωρίς να υπολογίζονται οι διάφορες μεταβολές που μπορούν να διπλασιάσουν τον χρόνο αυτό (έξοδο για δοκιμή, έξοδο από τις εγκαταστάσεις και επανείσοδο, μετάβαση του αυτ/του σε συνεργάτη για εκτέλεση άλλων εργασιών πχ ευθυγράμμιση) κλπ.

Άμεση συνέπεια είναι το άγχος από την εντατικοποίηση των εργασιών, καλλιεργείται το έδαφος λαθών και παραλείψεων που όμως επισύρουν αυτόματα πρόστιμα, πολύ περισσότερο σε συνάδελφους με λιγότερες ψηφιακές δεξιότητες.

Δεν είναι ίδια η κατάσταση για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν έτσι και αλλιώς οργανωμένο λογιστήριο και εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί εύκολα να φέρει σε πέρας τέτοιου είδους διαδικασίες. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή, θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση.

Δεν μας πείθουν τα περί πάταξης της «φοροδιαφυγής». Τέτοιες εκστρατείες από τις κυβερνήσεις, γίνεται για να κρύψουν φορομπηχτικά μέτρα. Δηλαδή τα πρόστιμα των κάθε λογής αυτοματοποιημένων ελέγχων, αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης, όπως παραδέχτηκε και ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Η αύξηση, δηλαδή, της φορολογικής επιβάρυνσης των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες μικρών συνεργείων, μέλη ομοσπονδιών και σωματείων έδωσαν χθες «ραντεβού» έξω από τα κεντρικά της ΑΑΔΕ, στην Πειραιώς, ύστερα από κάλεσμα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών - Αυτοκινήτων Αθηνών και Πειραιώς (ΣΙΣΕΜΑ). Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, αντιπροσωπεία τεσσάρων ατόμων από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων, των φανοποιών και των μηχανικών πραγματοποίησε χθες συνάντηση με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Μεταξύ αυτών ήταν στη συνάντηση και ο Γρηγόρης Μόφορης, Πρόεδρος Ιδιοκτητών Συνεργείων Αττικής. Οι τέσσερις αντιπρόσωποι ζήτησαν παράταση της εφαρμογής του «Ψηφιακού Πελατολογίου» μέχρι το τέλος του χρόνου, με το αίτημά τους να μη γίνεται δεκτό.

Βίντεο από χθεσινή συγκέντρωση έξω από την ΑΑΔΕ

Τι είναι το «Ψηφιακό Πελατολόγιο»;

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ, το «Ψηφιακό Πελατολόγιο» αποτελεί ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής συναλλαγών. Ο βασικός του στόχος είναι η ηλεκτρονική αποτύπωση των δεδομένων των πελατών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και την υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών.



Από τη 1η Ιουλίου 2025, η εφαρμογή του «Ψηφιακού Πελατολογίου» καθίσταται υποχρεωτική για τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως έχει ανακοινώσει η ΑΑΔΕ:

Συνεργεία οχημάτων

Πλυντήρια οχημάτων

Χώροι στάθμευσης

Επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων



Η διαδικασία λειτουργίας, όπως περιγράφεται από την ΑΑΔΕ, περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Καταγραφή Εισόδου: Κατά την είσοδο του πελάτη στην επιχείρηση, ο επαγγελματίας υποχρεούται να καταγράφει ηλεκτρονικά στοιχεία του οχήματος (π.χ., πινακίδα κυκλοφορίας, μάρκα, μοντέλο) καθώς και τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν.

Σύνδεση και Διαβίβαση στο myDATA: Τα καταχωρημένα δεδομένα συνδέονται αυτόματα με το αντίστοιχο εκδοθέν παραστατικό (όπως απόδειξη ή τιμολόγιο) και διαβιβάζονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.



Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ, η εισαγωγή του Ψηφιακού Πελατολογίου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι η ψηφιοποίηση αυτή αναμένεται να προσφέρει τα εξής:

Αυτοματοποιημένη Διαχείριση: Επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαχείριση πελατών, με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, λήψης, ενημέρωσης ή και ακύρωσης εγγραφών.

Βελτίωση Συμμόρφωσης: Βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δεδομένων.

Μείωση Λειτουργικού Κόστους: Στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της βελτίωσης της καθημερινής οργάνωσης και της ενίσχυσης της συνολικής αποδοτικότητας της επιχείρησης, καθώς και στη μείωση λαθών.

