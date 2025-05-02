ΣΒΑΠ: Η βιομηχανία της Αττικής στο προσκήνιο

Με κεντρικό θέμα εργασιών «Η βιομηχανία της Αττικής στο προσκήνιο» θα πραγματοποιηθούν οι εργασίας της 74ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΒΑΠ, την Τετάρτη 7 Μάιου 2025 στο ΕΒΕΠ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και αρμοδίων Αρχών.

Οι ομιλητές θα εξειδικεύσουν με τις εισηγήσεις του τα χωροταξικά και γενικά τα λειτουργικά προβλήματα στην Αττική σε συνδυασμό με την ανάγκη έντασης της επενδυτικής προσπάθειας με στόχο την ανάπτυξη.

Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης του ΣΒΑΠ.



