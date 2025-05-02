Ταμείο Ανάκαμψης: 3,1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα μετά από το 5ο αίτημα πληρωμής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 3,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ελλάδα, σε συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του 5ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Ταμείου που είχε υποβληθεί από τη χώρα μας στο τέλος Δεκεμβρίου 2024. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Ελλάδα έχει εισπράξει 21,3 δισ. ευρώ από το ΤΑΑ, ποσό που ξεπερνά το 59% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Το αίτημα πληρωμής αφορούσε στην ολοκλήρωση 32 οροσήμων και στόχων του ελληνικού σχεδίου – 29 από το σκέλος των επιχορηγήσεων και 3 από το δανειακό σκέλος. Έτσι, το σύνολο των εκπληρωμένων οροσήμων του ελληνικού σχεδίου ανέρχεται πλέον σε 139, ποσοστό που ξεπερνά το 35% του συνόλου (394 ορόσημα και στόχοι), πάνω από τον μέσο όρο επίτευξης των 27 κρατών μελών (29%).

Για το σκέλος των επιχορηγήσεων, τα ορόσημα περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη συμβασιοποίηση έργων όπως: η εκπόνηση των πολεοδομικών σχεδίων σε 750 δημοτικές ενότητες σε ολόκληρη την επικράτεια και περισσότερες από 65 στρατηγικές αστικές αναπλάσεις σε δήμους της χώρας- μεταξύ των οποίων οι αναπλάσεις του Βοτανικού και της Αθηναϊκής Ριβιέρας- τα έργα του σχεδίου δασικής προστασίας «antiNERO», των αναδασώσεων, καθώς και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στον Έβρο και τη Ροδόπη. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν: οι εγκρίσεις για πάνω από 20 κέντρα καινοτομίας στα Πανεπιστήμια και 70 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων με ιδιωτικές επιχειρήσεις, η ενεργειακή αναβάθμιση 8.000 επιπλέον κατοικιών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», η προκήρυξη νέων προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης. Επίσης, προωθήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η επιτάχυνση της επιστροφής ΦΠΑ, η ολοκλήρωση σε ποσοστό 85% της κτηματογράφησης από το Εθνικό Κτηματολόγιο, το νομοθετικό πλαίσιο για τη μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις κ.ά.

Για το δανειακό σκέλος, αντίστοιχα, τα ορόσημα αφορούσαν στη συμβασιοποίηση δανειακών πόρων Τ.Α.Α. ύψους άνω των 7 δις ευρώ, καθώς και στην ενεργοποίηση των προγραμμάτων για τη στέγαση «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, δήλωσε: «Με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκταμίευση πόρων ύψους 3,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά την εκπλήρωση 32 οροσήμων και στόχων του 5ου αιτήματος, επιβεβαιώνεται η καλή παράδοση της χώρας μας ως προς τη μέγιστη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τον αναγκαίο μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας με δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των πολιτών και αποτελούν δεσμεύσεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Με τη νέα εκταμίευση, οι πόροι που μέχρι στιγμής εξασφάλισε η Ελλάδα ανέρχονται σε 21,3 δισ. ευρώ, άνω του 59% του συνολικού προϋπολογισμού. Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τις προσπάθειες για να ολοκληρώσουμε τα επόμενα 23 μεταρρυθμιστικά και 20 επενδυτικά ορόσημα του 6ο αιτήματος, με πιο εμβληματικά εξ αυτών τον Νέο ΟΣΕ, την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών πάρκων, τον προσωπικό γιατρό, την ανάπτυξη και διασύνδεση ταμειακών μηχανών με ΑΑΔΕ. Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε μια πατρίδα που θα μας κάνει όλους πιο περήφανους, ασφαλείς και δημιουργικούς. Και έχουμε το σχέδιο και τη βούληση για να το πετύχουμε έως το 2027. Θα τα καταφέρουμε».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Η εκταμίευση πόρων ύψους 3,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας θετικής αξιολόγησης και του 5ου αιτήματος πληρωμής που είχε υποβάλει η Ελλάδα, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη. Οι συγκεκριμένοι πόροι, που ανεβάζουν τα συνολικά κονδύλια του ΤΑΑ προς τη χώρα στα 21,3 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το 59% του προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», συνιστούν ένα πρόσθετο εργαλείο για τη μεταρρυθμιστική οικονομική πολιτική με κοινωνικό πρόσημο που ακολουθούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κεντρικός στόχος παραμένει σταθερός: περαιτέρω σύγκλιση των εισοδημάτων με την υπόλοιπη Ευρώπη και ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Χρέος μας κάθε διαθέσιμο ευρώ να συμβάλλει στην κάλυψη του επενδυτικού κενού και στη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας, πρωτίστως για τις νέες και για τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν στον τόπο που τους αξίζει».

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε: «Η σημερινή εκταμίευση πόρων 3,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ελλάδα μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 5ου αιτήματος πληρωμής αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι αξιοποιούμε, με συνέπεια και απόλυτη σοβαρότητα, τις δυνατότητες που προσφέρει αυτό το πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας προς όφελος όλων των συμπολιτών μας. Η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση πόρων από το ΤΑΑ, πόρων απαραίτητων για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, τη βελτίωση της δικαιοσύνης και της δημόσιας διοίκησης, την ατομική ευημερία κάθε πολίτη. Με επιμονή υλοποιούμε το μεταρρυθμιστικό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου "Ελλάδα 2.0", το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνει η χώρα σταθερά σε τροχιά προόδου και εκσυγχρονισμού».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη τόνισε: «Ακόμη μια θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκταμίευση 3,13 δις. Ευρώ (1,35 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,78 δισ. σε δάνεια), έρχεται να προστεθεί για τη χώρα, αναδεικνύοντας με εμφατικό τρόπο, τη συνεχή προσπάθεια και επιτυχία της Κυβέρνησης ως προς την εκπλήρωση των απαιτητικών στόχων και οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η υλοποίηση στο πλαίσιο του 5ου αιτήματος πληρωμής ακόμη 12 μεταρρυθμιστικών οροσήμων, μεταξύ άλλων, η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος MyData, η λειτουργία της νέας ρυθμιστικής αρχής για το νερό και τα λύματα, η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης (με την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη), και το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών για τους δημόσιους υπαλλήλους, υπογραμμίζει τη συνέπεια υλοποίησης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, οδηγώντας σε ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Η σημερινή εκταμίευση πόρων ύψους 3.1 δισ. ευρώ για το 5ο αίτημα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των πρώτων κρατών ως προς τις εκταμιεύσεις του Ταμείου, έχοντας εισπράξει σχεδόν το 60% του προϋπολογισμού της. Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα οι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται για την υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων κρίσιμης σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών».

