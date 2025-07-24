ΔΥΠΑ: Άνοιξαν αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε κλάδους αιχμής

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους αιχμής για τους ενδιαφερόμενους ανέργους.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training Vouchers) και θα αφορούν θεωρητική κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 200-450 ωρών.

Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω Επιταγών Πιστοποίησης (Certification Vouchers).

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική Αίτηση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση.

