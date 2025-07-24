Σημαντικά ευρήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού έφερε στο φως ο πρόσφατος έλεγχος δηλώσεων «πόθεν έσχες» που διενεργήθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Οι υποθέσεις τριών προσώπων που κατείχαν δημόσια ή διοικητική θέση κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν συμβαδίζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Συγκεκριμένα, καθηγήτρια πανεπιστημίου στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να έχει αποκομίσει 100.000 ευρώ από ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε τον ρόλο της υπεύθυνης διαχείρισης. Το ποσό αυτό δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που έχει δηλώσει στην ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση αντιδημάρχου σε νησί των Δωδεκανήσων, ο οποίος εντοπίστηκε με τραπεζικά υπόλοιπα και περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία φέρονται να προέρχονται από δημοτικά έργα, όπως κατασκευές και επισκευές.

Στο στόχαστρο της Αρχής βρέθηκαν και μέλη της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου, τα οποία φέρονται να έχουν εισπράξει συνολικά 600.000 ευρώ από κρατικές ενισχύσεις προς τον φορέα. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του ΚΤΕΛ, αλλά πιθανώς κατευθύνθηκε προς προσωπικό όφελος.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων προσώπων. Ο λόγος ήταν η διαπίστωση αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθώς τα οικονομικά τους δεδομένα δεν συνάδουν με τις νόμιμες πηγές εισοδήματος.

Οι σχετικοί φάκελοι έχουν διαβιβαστεί τόσο στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο με σκοπό τον καταλογισμό των επίμαχων ποσών και την επιστροφή τους στο Δημόσιο.

Πηγή: skai.gr

