ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κοινωνικού τουρισμού

Αναρτήθηκαν χθες, Παρασκευή 30 Μαΐου 2025, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπο της www.dypa.gov.gr.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει για πρώτη φορά την 1η Ιουνίου 2025 - νωρίτερα από ποτέ - και αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα, που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους Δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην των Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2025 έως 14/01/2026) και του Πάσχα (από 03/04/2026 έως 19/04/2026).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ την επιταγή και προσέρχονται στα ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων, επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση εισιτηρίου κοινωνικού τουρισμού της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται.

Σημειώνεται πως για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Η ΔΥΠΑ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου.

Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) εκδίδεται το εισιτήριο και ενεργοποιείται η επιταγή ακτοπλοϊκής μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή.

Η ακτοπλοϊκή μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για τη μετάβαση/επιστροφή στον/από τόπο του επιλεγμένου τουριστικού καταλύματος.

Οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

Πηγή: skai.gr

