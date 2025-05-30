Η δυνατότητα εγγραφής των πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων από το Ινστιτούτου ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ και στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό

Ο κ.Πιερρακάκης, επισκέφθηκε σήμερα τα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό και ενημερώθηκε για τα θέματα και τις προκλήσεις του κλάδου.

Χαιρετίζοντας τη συνεργασία με το ΤΕΕ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας άφησε να εννοηθεί ότι η συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο θα συνεχισθεί, με σκοπό την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, προς όφελος του πολίτη.

Βασικό θέμα στην ατζέντα ήταν η εξεύρεση λύσης για το θέμα της στέγης, με στόχο τη διάθεση κλειστών ακινήτων στην αγορά, αλλά και την παρακολούθηση και εξισορρόπηση των εμπορικών αξιών στην αγορά ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

