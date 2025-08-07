Χρηματιστήριο- ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσε η είδηση ότι ο τεχνολογικός κολοσσός Apple σκοπεύει να αυξήσεις τις επενδύσεις του στις ΗΠΑ κατά 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 81,38 μονάδων (+0,18%), στις 44.193,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 252,87 μονάδων (+1,21%), στις 21.169,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 45,87 μονάδων (+0,73%), στις 6.345,06 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

