Με ήπια άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο, στα 283,19 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών.

Στο μεγαλύτερο διάστημα η αγορά κινήθηκε πτωτικά με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη, μετά από δύο ημέρες ισχυρής ανόδου (+3,81%), αλλά προς το τέλος των συναλλαγών οι αγοραστές απορρόφησαν την προσφορά, οδηγώντας την αγορά σε ήπια άνοδο και παρά την ισχυρή πτώση της Coca Coola HBC (-5,45%), η οποία επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.039,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου του 2010 (2.061,04 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.012,58 μονάδες (-1,08%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 283,19 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.253.577 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+4,65%), Aegean Airlines (+3,94%), Lamda Development (+3,07%), της Σαράντης (+2,69%), της Aktor (+2,48%), της Elvalhalcor (+2,42%) και του ΔΑΑ (+2,35%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-5,45%), της Μυτιληναίος (-2,58%), του ΟΤΕ (-0,87%) και της Κύπρου (-0,56%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 9.764.712 και 8.181.232 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική, με 42,96 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank, με 33,90 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 45 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+17,65%) και Alter Ego Media (+7,66%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Coca Cola HBC (-5,45%) και Προοδευτική (-3,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,6000 +2,48%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,1400 -0,56%

OPTIMA: 7,3300 +1,81%

ΤΙΤΑΝ: 36,8000 -0,54%

ALPHA BANK: 3,4880 -0,34%

AEGEAN AIRLINES: 13,1800 +3,94%

VIOHALCO: 6,2200 +0,97%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,1400 +0,45%

ΔΑΑ: 10,4400 +2,35%

ΔΕΗ: 14,3900 +0,49%

COCA COLA HBC: 43,0000 -5,45%

ΕΛΠΕ: 7,8150 +1,10%

ELVALHALCOR: 2,5400 +2,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9150 +0,90%

ΕΥΔΑΠ: 7,2600 +0,41%

EUROBANK: 3,3220 -0,06%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7100 +3,07%

MOTOR OIL: 25,7400 +1,82%

JUMBO: 32,4400 +4,65%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 47,5000 -2,58%

ΟΛΠ: 47,0000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 20,0000 +0,05%

ΟΤΕ: 15,8800 -0,87%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0060 +1,10%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7200 +2,69%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

