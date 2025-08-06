Λογαριασμός
Με ήπια άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο, στα 283,19 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών

Χρηματιστήριο Αθηνών εσωτερικό

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών.

Στο μεγαλύτερο διάστημα η αγορά κινήθηκε πτωτικά με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη, μετά από δύο ημέρες ισχυρής ανόδου (+3,81%), αλλά προς το τέλος των συναλλαγών οι αγοραστές απορρόφησαν την προσφορά, οδηγώντας την αγορά σε ήπια άνοδο και παρά την ισχυρή πτώση της Coca Coola HBC (-5,45%), η οποία επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.039,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου του 2010 (2.061,04 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.012,58 μονάδες (-1,08%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 283,19 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.253.577 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+4,65%), Aegean Airlines (+3,94%), Lamda Development (+3,07%), της Σαράντης (+2,69%), της Aktor (+2,48%), της Elvalhalcor (+2,42%) και του ΔΑΑ (+2,35%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-5,45%), της Μυτιληναίος (-2,58%), του ΟΤΕ (-0,87%) και της Κύπρου (-0,56%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 9.764.712 και 8.181.232 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική, με 42,96 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank, με 33,90 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 45 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+17,65%) και Alter Ego Media (+7,66%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Coca Cola HBC (-5,45%) και Προοδευτική (-3,33%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,6000 +2,48%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,1400 -0,56%

OPTIMA: 7,3300 +1,81%

ΤΙΤΑΝ: 36,8000 -0,54%

ALPHA BANK: 3,4880 -0,34%

AEGEAN AIRLINES: 13,1800 +3,94%

VIOHALCO: 6,2200 +0,97%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,1400 +0,45%

ΔΑΑ: 10,4400 +2,35%

ΔΕΗ: 14,3900 +0,49%

COCA COLA HBC: 43,0000 -5,45%

ΕΛΠΕ: 7,8150 +1,10%

ELVALHALCOR: 2,5400 +2,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9150 +0,90%

ΕΥΔΑΠ: 7,2600 +0,41%

EUROBANK: 3,3220 -0,06%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7100 +3,07%

MOTOR OIL: 25,7400 +1,82%

JUMBO: 32,4400 +4,65%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 47,5000 -2,58%

ΟΛΠ: 47,0000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 20,0000 +0,05%

ΟΤΕ: 15,8800 -0,87%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0060 +1,10%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7200 +2,69%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές τζίρος
