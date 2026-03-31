Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται, πώς να υπολογίσετε πόσα χρήματα θα πάρετε

Έως και τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο του Πάσχα. Όσον αφορά στο ποσό, το δώρο αντιστοιχεί περίπου σε μισό μισθό για τους εργαζόμενους που απασχολούνται συνεχώς από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Πάσχα.

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Υπολογίστε εδώ πόσα χρήματα θα λάβετε για το δώρο Πάσχα

Πηγή: skai.gr

