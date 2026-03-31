Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις ευρωαγορές την Τρίτη, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1470 δολάρια.
Κέρδη για τις ευρωαγορές
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,70%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει άνοδο 0,56%.
Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο 0,73%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,56%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,73%.
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει άνοδο 0,55% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται ανοδικά κατά 0,85%.
Άνοδος για τα futures στη Wall Street
Ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,92%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,86%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν κέρδη 0,82%.
Πτωτικά τα ασιατικά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στις αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει πτώση 1,48%.
Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 4,26%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε αρνητικά κατά 1,26% και ο Nikkei κατέγραψε απώλειες 1,58%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -0,93%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,09% υψηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,25%.
Ανοδικά το ευρώ
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1470 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 183,08 γεν, στο 0,8682 με τη στερλίνα και στο 0,9174 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,05% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,62 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,22% και διαμορφώνεται στα 1,3214 δολάρια.
