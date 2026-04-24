Δωρεάν διακοπές για εργαζόμενους- άνεργους: Τέλος χρόνου

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που εξασφαλίζουν δωρεάν διακοπές έως και 12 διανυκτερεύσεις μέσω της ΔΥΠΑ.

Η διαδικασία -παρά τις όποιες αρρυθμίες υπήρξαν λόγω μαζικής ταυτόχρονης επισκεψιμότητας- συνεχίζεται ομαλά και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν θα χρειαστεί να δοθεί παράταση. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ώρες μόνον μπροστά τους για να διεκδικήσουν δωρεάν -ή με ελάχιστο αντίτιμο- διακοπές.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις υποβάλλονται ΕΔΩ.

Η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Πότε λήγει η προθεσμία για αιτήσεις – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ με την διαδικασία να έχει ξεκινήσει από το 0 την περασμένη Τρίτη. Σήμερα κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 5, 6, αύριο Σάββατο 25 του μήνα εκείνοι με λήγοντα 7, 8, 9 με την διαδικασία να «κλείνει» την Κυριακή 26 Απριλίου που υποβάλλουν αίτηση όλοι ανεξαρτήτως ΑΦΜ, δηλαδή εκείνοι που έχασαν την σειρά τους.

Το πρόγραμμα των δωρεάν διακοπών θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα σε έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 12 ευρώ την βραδιά, αναλόγως των χαρακτηριστικών του καταλύματος (ενοικιαζόμενο, 4 αστέρων ή 5άστερο) και το εάν θα περιλαμβάνει και πρωϊνό.

Υπάρχει όμως και λίστα με προορισμούς όπου για την διαμονή η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική, με άλλα λόγια η διαμονή είναι δωρεάν.

Και μάλιστα και ο αριθμός των ημερών που δικαιούται κάποιος να διανυκτερεύσει εκεί «ανεβαίνει» από τις 6 που είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα, στις 10 και 12 διανυκτερεύσεις.

Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνουν Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο όπου όσοι εξασφαλίσουν τις επιταγές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Στα καταλύματα της Β. Εύβοιας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων αυξάνεται στις 12.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος, είναι:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Για τους δικαιούχους όλων των ως άνω κατηγοριών, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια της υπουργικής απόφασης περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.

Ως «ωφελούμενοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:

Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026, τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας. οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών, οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.