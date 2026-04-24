Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Με απώλειες έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Wall Street

Με απώλειες έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 179,71 μονάδων (–0,36%), στις 49.310,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 219,06 μονάδων (–0,89%), στις 24.438,50 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,50 μονάδων (–0,41%), στις 7.108,40 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

