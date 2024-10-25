Ελληνοαλβανικές επιχειρηματικές σχέσεις: Ποιοι τομείς έχουν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης

Οι σημαντικές περαιτέρω προοπτικές της ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης επιχειρηματικής αποστολής στα Τίρανα που διοργάνωσε το Ελληνοαλβανικό Βιομηχανικό, Εμπορικό και Επαγγελματικό Σωματείο στα Τίρανα.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Σωματείου Παναγιώτης Ρούμης, οι τομείς με τις μεγαλύτερες προοπτικές για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας είναι η κατασκευαστική βιομηχανία, η φιλοξενία και ο τουρισμός, καθώς και η ανανεώσιμη ενέργεια. Οι επιχειρήσεις στους τομείς αυτούς μπορούν να επωφεληθούν από τις υφιστάμενες επενδύσεις σε υποδομές και τις αυξημένες ανάγκες για βιώσιμες λύσεις, τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ο τομέας των αγροτικών προϊόντων και της εμπορικής συνεργασίας έχει επίσης δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη, εκτίμησε.

Οι επιχειρηματικές συνεργασίες δεν περιορίζονται μόνο στην Ελλάδα και την Αλβανία. Υπάρχουν ευκαιρίες έργων και συνεργιών σε όλη την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, όπου η ανάγκη για ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις, κατασκευαστικά έργα και καινοτόμα προϊόντα αυξάνεται συνεχώς.

Ειδικότερα, οι τομείς των υποδομών, της ενέργειας και των logistics προσφέρουν προοπτικές για κοινές επενδύσεις και συνεργασίες σε γειτονικές αγορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αποστολή περιελάμβανε 221 κατ' ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και αλβανικών εταιρειών, καθώς και χαιρετισμούς με τη συμμετοχή υπουργών της γείτονος χώρας και επιχειρηματικών στελεχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

