Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, μια διεθνής αναφορά για το πετρέλαιο, ξεπέρασε σήμερα τα 119 δολάρια το βαρέλι, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 και τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο φόβος ενός παρατεταμένου αποκλεισμού του κρίσιμης σημασίας Στενού του Ορμούζ είχε ως αποτέλεσμα το Brent να καταγράψει αύξηση 7,58% γύρω στις 20.15 ώρα Ελλάδας, στα 119,69 δολάρια.

Το αμερικανικό ισοδύναμό του, το WTI (West Texas Intermediate), κατέγραφε αύξηση 7,60% στα 107,52 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

