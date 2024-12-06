Toυ Χρυσόστομου Τσούφη

Κτηματολόγιο και ΑΑΔΕ επιτέλους μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και πλέον από το ...άγγιγμα του ΜΙΔΑ δε θα μπορεί να ξεφύγει κανείς, ούτε και οι ιδιοκτήτες πισίνων.



Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ με τα εισοδήματα φορολογουμένων, θα μπορούν να εισάγονται και στοιχεία από το Κτηματολόγιο με τις εξής μεθόδους:

· Λήψη Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου και γεωμετρίας ΚΑΕΚ με βάση τις συντεταγμένες Χ και Υ.

· Λήψη ιδιοκτητών με βάση ένα συγκεκριμένο Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.

· Λήψη properties, διευθύνσεων και κτιρίων/παρακολουθημάτων ενός ακινήτου.

· Λήψη γεωμετρίας ΚΑΕΚ με βάση ένα συγκεκριμένο ΚΑΕΚ.

· Λήψη λίστας ακινήτων με κωδικούς ακινήτων και ποσοστά ιδιοκτησία επί αυτών με βάση τον ΑΦΜ ενός πολίτη.



Με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεται ο ΜΙΔΑΣ, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ο οποίος καταγράφει τις ιδιοκτησίες όλων των Ελλήνων.



Ταυτόχρονα, η απόφαση αυτή ήταν αυτό ακριβώς που περίμενε η ΑΑΔΕ από το καλοκαίρι προκειμένου να εντοπίσει τις αδήλωτες πισίνες ώστε να τις φορολογήσει.



Κι αυτό γιατί η πρώτη φάση της προετοιμασίας είχε ολοκληρωθεί. Η επικράτεια σαρώθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και με αεροφωτογραφίες και έναν ειδικό αλγόριθμο διαχωρίστηκαν στο δορυφορικό χάρτη οι πισίνες από τα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ και τα γήπεδα τένις.



Έχοντας λοιπόν πλέον ολοκληρωμένη εικόνα με τη συνδρομή του κτηματολογίου θα μπορεί να κάνει τις διασταυρώσεις και να δει ποιοι έχουν δηλώσει τις πισίνες και ποιοι «ξέχασαν».

Οι «ξεχασιάρηδες» μπορεί να βρεθούν και με ....λογαριασμό προστίμων που φτάνουν και 10 ή και περισσότερα χρόνια πίσω.



Σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του 2023 22.623 φορολογούμενοι είχαν δηλώσει ότι διαθέτουν εξωτερική πισίνα και 345 εσωτερική.

Οι πισίνες έχουν και ΕΝΦΙΑ(καθώς θεωρούνται βοηθητικοί χώροι της κατοικίας και έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τις αποθήκες και τα πάρκινγκ) και φόρο πολυτελούς διαβίωσης αλλά και τεκμήριο. Αν δε έχουν κατασκευαστεί χωρίς άδεια, τότε θα υπάρξει και πρόστιμο από την πολεοδομία καθώς τα στοιχεία των διασταυρώσεων θα σταλούν και στις πολεοδομίες.



Ειδικά για το τεκμήριο διαβίωσης – το οποίο ενεργοποιείται από το πρώτο ευρώ – ο υπολογισμός γίνεται ως εξής :



160 ευρώ το τ.μ. μέχρι και τα εξήντα 60 τ.μ. και:

320 ευρώ το τ. μ, για επιφάνεια άνω των 60 τ.μ.



Τα ποσά διπλασιάζονται αν η πισίνα είναι εσωτερική ενώ τεκμήριο εφαρμόζεται και όταν η δεξαμενή είναι συναρμολογούμενη. Μάλιστα η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τις δεξαμενές κολύμβησης υπολογίζεται για όλο το έτος χωρίς να περιορίζεται σε μήνες χρήσης είτε πρόκειται για κύρια κατοικία είτε για δευτερεύουσα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.