Με άνοδο άνοιξαν την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά από τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις κατά τις οποίες οι τιμές έκαναν βουτιά, φτάνοντας σε χαμηλό 14 μηνών. Παρά την ανοδική τάση σήμερα, οι επενδυτές εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι για τις εξελίξεις που φέρνουν οι σαρωτικοί δασμοί του Τραμπ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ξεκίνησε με άνοδο 1,1%, μετά από πτώση 12,1% στις τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή παγκόσμια ύφεση λόγω κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου.

Από το κλείσιμο της Δευτέρας, ο δείκτης υποχώρησε 17,9% από το ιστορικό υψηλό όλων των εποχών στις 3 Μαρτίου.

Ο γερμανικός δείκτης DAX σημείωσε άνοδο 1,1%, ενώ ο βρετανικός FTSE100 σημειώνει άνοδο 1,24%.

Στο Παρίσι, ο CAC40 σημειώνει οριακή άνοδο 0,69%.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών κινούνται ανοδικά (+2% ο Dow, κατά 791 μονάδες υψηλότερα, στο +1,8% ο S&P και στο 1,7% ο Nasdaq).

Το Χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα σημειώνει άνοδο 2,66%.

Νωρίτερα ο Nikkei έκλεισε με άνοδο 6,01%

«Αυτή τη στιγμή, το πιο πιθανό είναι μια προσωρινή ανάκαμψη, αφού τα θεμελιώδη μεγέθη που προκάλεσαν το sell off δεν έχουν αλλάξει» δήλωσε η Fiona Cincotta, αναλύτρια αγοράς στο City Index.

Πηγή: skai.gr

