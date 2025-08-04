Μειωμένες κατά 0,24% εμφανίζονται οι τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025. Την ίδια στιγμή, οριακή αύξηση 0,56% καταγράφεται στο κυλιόμενο 12μηνο (8/2024-7/2025) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Αναλυτικότερα, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +1,84% τον Ιούλιο 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 (αντίστοιχος με το πληθωρισμό 1,78% τον Ιούνιο 2025). Σημειώνεται ότι οι τιμές του Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2025 καταγράφονται με μικρή μείωση κατά -0,24%. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025) καταγράφει οριακή αύξηση +0,56%.

Σε γενικές γραμμές το ά επτάμηνο 2025 καταγράφονται ήπιες πληθωριστικές πιέσεις (1,23%) οι οποίες αποδίδονται κυρίως στις διεθνείς αυξήσεις πρώτων υλών (κακάο, κρέας, καφές).

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούλιο 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

- Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,85%

- Τρόφιμα παντοπωλείου: -5,63%

- Τροφές & είδη για κατοικίδια: -3,37%

- Χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,15%

- Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -1,24%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούλιος 2025 σε σχέση με τον Ιούλιος 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

- Φρέσκα κρέατα: +9,63%

- Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,39%

- Είδη πρωινού & ροφήματα: +8,40%

- Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +5,29%

*-Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +4,49 %

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Όπως σημειωκνεται στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στη μείωση στο ζωικό κεφάλαιο το 2024, λόγω των ασθενειών των ζώων στις περισσότερες περιοχές της επαρχίας και δεύτερον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής). Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων. Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες την περίοδο Απριλίου-Μαίου 2025 σε σχέση με το 2024, καθώς το 2024 οι πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες είχαν φέρει την παραγωγή των θερινών ειδών αρκετά νωρίτερα χαμηλώνοντας τις τιμές για την εποχή. Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ:

- Αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοχτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής- τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

- Κυβερνητικές θεσμικές παρεμβάσεις. Οι αλυσίδες σουπερμάρκετ λειτουργούν σε αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τις προωθητικές ενέργειες.

- Προσφορές και εκπτώσεις. Οι προσφορές και οι εκπτώσεις στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου είναι περισσότερες σε αριθμό, σε ένταση και σε ποσοστιαία έκπτωση, κάτι που επηρεάζει τις τελικές τιμές των προϊόντων.

- Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

- Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

