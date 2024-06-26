Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ τιμήθηκε για το έργο της 

Τιμητική διάκριση από τη Δήμαρχο της Ουάσινγκτον, κα Muriel Bowser, παρέλαβε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, για τη συνεισφορά της στην επιχειρηματικότητα, την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στο επιχειρείν και τον πολιτισμό.

Η απονομή της τιμητικής διάκρισης πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της «Διεθνούς Ημέρας των Γυναικών στη Διπλωματία» του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το 2024, στις 23 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον των Η.Π.Α., σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Αδελφών Πόλεων – Sister Cities International με οικοδεσπότες τους κ.κ. Christine Warnke, Carole Feld και David Levy. Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, σκοπό είχε να αναγνωρίσει γυναίκες με σημαντικά επιτεύγματα στο πεδίο της διπλωματίας και της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο και κατόπιν σχετικής πρότασης, η Δήμαρχος της Ουάσιγκτον, κα Muriel Bowser, φέτος απένειμε τιμητική διακήρυξη στην Πρόεδρο του ΕΒΕΑ για το επιχειρηματικό της έργο, καθώς και στην Πρέσβη της Ουκρανίας στις ΗΠΑ Α.Ε. Osanka Markarov. Τα επιτεύγματα των τιμώμενων προσώπων παρουσίασε στους παριστάμενους η Πρόεδρος της Ένωσης Black Professionals in International Affairs, κα Alexandria Maloney, και την απονομή έκανε η διευθύντρια της Διεθνούς Οργάνωσης Αδελφών Πόλεων, κα Christine Warnke.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διακήρυξη η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε ότι η συγκεκριμένη μέρα δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής στις γυναίκες που έχουν διακριθεί στον τομέα της διπλωματίας, αλλά και μια υπενθύμιση της σημαντικής συμβολής τους στην προώθηση μιας πιο δίκαιης παγκόσμιας κοινωνίας. «Ως Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έχω διαπιστώσει από πρώτο χέρι τη δύναμη της εξωστρέφειας στις επιχειρήσεις και την ικανότητά της να χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινοτήτων και χωρών. Το ΕΒΕΑ έχει συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων στο άνοιγμα στις παγκόσμιες αγορές, με τη διοργάνωση και την υποδοχή επιχειρηματικών αποστολών. Αυτή η εξωστρέφεια είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και των πολιτιστικών ανταλλαγών. Επιπλέον, η στενή συνεργασία μας με πρεσβείες και διπλωμάτες στο εξωτερικό είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση αυτών των συνδέσεων. Μέσω των κοινών μας προσπαθειών, καταφέραμε να ανοίξουμε νέους δρόμους για το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, προς όφελος όχι μόνο των τοπικών μας επιχειρήσεων αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας. Στον τομέα του πολιτισμού, η συνεργασία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, με σκοπό την παρουσίαση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και ψηφιακών συλλογών και εκθέσεων, θα προβάλει την ιστορική, θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας όχι μόνο στην ελληνική Ομογένεια στην Αμερική αλλά και σε όλους τους Αμερικανούς. Είναι μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω σήμερα αυτό το βραβείο. Είναι μια αναγνώριση που αποδέχομαι με ευγνωμοσύνη», είπε η κα Εφραίμογλου.

Καλεσμένοι στην εκδήλωση ήταν Πρέσβεις, αξιωματούχοι και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και του χώρου των τεχνών.

Την επόμενη μέρα η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ συναντήθηκε με τη Δήμαρχο της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του SelectUSA, όπου είχε την ευκαιρία να την ευχαριστήσει για την απονομή και να την ενημερώσει για τη συνάντηση που πραγματοποίησε με ελληνικές εταιρείες στα γραφεία της Walmart.

Τέλος, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ παραχώρησε συνέντευξη στο Diplomatic Watch Magazine.

