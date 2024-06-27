«Βυθίζεται» η H&M μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα του β' τριμήνου - Πάνω από 14% η πτώση της μετοχής

Οι μετοχές της H&M κατρακύλησαν περισσότερο από 14% το πρωί της Πέμπτης, αφού η εταιρεία παρουσίασε μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση στα κέρδη του β’ τριμήνου και έθεσε εν αμφιβόλω τις πωλήσεις του Ιουνίου και τον στόχο περιθωρίου κέρδους για το υπόλοιπο του 2024.

H δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων παγκοσμίως ανέφερε ότι τα λειτουργικά κέρδη για την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου ανήλθαν στα 7,1 δισ. σουηδικές κορώνες (672 εκατ. δολάρια), κάτω από την πρόβλεψη για 7,37 δισ. σουηδικές κορώνες που ανέμεναν οι αναλυτές, ωστόσο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2023 καταγράφηκε άνοδο ύψους 4,7 δισ. σουηδικών κορώνων.

Η εταιρεία είπε επίσης ότι ο κακός καιρός (στη Βόρεια Ευρώπη) είναι πιθανό να μειώσει τις πωλήσεις τον Ιούνιο, οι οποίες αναμένει να μειωθούν κατά 6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

«Δύσκολα θα πετύχουμε τον στόχο περιθωρίου κέρδους για το 2024», ανέφερε ο CEO της εταιρείας

Σε μια περαιτέρω επιβάρυνση των μετοχών, ο διευθύνων σύμβουλος της H&M, Daniel Ervér, αμφισβήτησε την ικανότητα της εταιρείας να επιτύχει τον στόχο περιθωρίου κέρδους φέτος.

«Ο στόχος μας για λειτουργικό περιθώριο 10% για ολόκληρο το έτος 2024 παραμένει σε ισχύ», είπε. «Ωστόσο, οι συνθήκες για την επίτευξη αυτού του επιπέδου φέτος έχουν γίνει πιο δύσκολες καθώς εκτιμάται ότι οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος αγορών και τα έσοδα από πωλήσεις, θα έχουν μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο από ό,τι αναμέναμε το β’ εξάμηνο».

Ταυτόχρονα, συμπλήρωσε ότι ο κολοσσός ένδυσης συνεχίζει να επενδύει τόσο στις online υπηρεσίες της όσο και στα καταστήματα, αναβαθμίζοντας τις εμπειρίες που προσφέρει στους καταναλωτές ειδικά στο Παρίσι, το Μιλάνο, το Βερολίνο, τη Στοκχόλμη, το Αμβούργο και το Μόναχο, στα πρότυπα που ήδη εφαρμόζονται σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Τόκιο.

