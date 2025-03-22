DBRS: Αναβάθμισε την οικονομία της Κύπρου σε A (low) με θετικές προοπτικές

Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της οικονομίας της Κύπρου προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η Morningstar DBRS, διατηρώντας τις προοπτικές της θετικές.

Η αναβάθμιση και οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν, όπως σημειώνει ο οίκος, την απότομη μείωση της επιβάρυνσης του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια και την προσδοκία της DBRS ότι οι δείκτες του δημόσιου χρέους θα συνεχίσουν να βελτιώνονται ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την DBRS, ο λόγος χρέους γενικής κυβέρνησης προς ΑΕΠ μειώθηκε από 96,5% τον Δεκέμβριο του 2021 σε 69,7% τον Σεπτέμβριο του 2024, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών πλεονασμάτων και των υψηλών ρυθμών αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.

Παράλληλα σημειώνει ότι όσον αφορά το μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) προβλέπει ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα μειωθεί στο 56,7% του ΑΕΠ το 2026, καθώς οι οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις αναμένεται να παραμείνουν ευνοϊκές.

Η οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον οίκο, είναι πιθανό να συνεχίσει να επωφελείται από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, τις αυξανόμενες εξαγωγές υπηρεσιών και τις ισχυρές κατασκευαστικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Ενώ, όπως και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι προοπτικές εκτίθενται σε καθοδικούς κινδύνους, όπως η κλιμάκωση των γεωπολιτικών και παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων, η κυπριακή οικονομία είναι λιγότερο ευάλωτη στον άμεσο αντίκτυπο των αυξανόμενων δασμών των ΗΠΑ στις εισαγωγές αγαθών της ΕΕ από τις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ, δεδομένου του σχετικά μικρού μεγέθους του μεταποιητικού τομέα της, σύμφωνα με τον καναδικό οίκο.

Η αξιολόγηση Α (low), όπως τονίζει η DBRS, υποστηρίζεται από το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, τις υγιείς δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και από τη μέτρια επιβάρυνση από τόκους.

Επιπλέον, αν και οι δείκτες διακυβέρνησης έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, η Morningstar DBRS συνεχίζει να θεωρεί την ένταξη της χώρας στην ΕΕ ως σημαντική βάση για την ποιότητα των θεσμών.

Από την άλλη πλευρά, σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου εξακολουθούν να περιορίζονται από το μικρό μέγεθος της οικονομίας της που βασίζεται στις υπηρεσίες, που την καθιστά ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς, το σχετικά χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας εργασίας της οικονομίας και το μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της οικονομίας.



