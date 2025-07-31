Την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται έως τις 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 23:59.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου.

Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1.09.2025 έως τις 31.12.2025.

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και Ασφάλιση/Αποζημιώσεις και Παροχές/Επιταγές αγοράς βιβλίων.

Οι δικαιούχοι για την υποβολή αίτησης επιλέγουν «Σύνδεση στο Σύστημα, μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ»-«Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και εισάγουν τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι αιτήσεις των νέων ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου Gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion.

Η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και Ασφάλιση/Αποζημιώσεις και Παροχές/Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων.

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι, που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα, θα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-νες μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion.

