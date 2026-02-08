Αύξηση 30% των επενδυτών στο βουλγαρικό χρηματιστήριο τον Ιανουάριο

Οι νέοι επενδυτές αυξήθηκαν κατά 30% τον πρώτο μήνα μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τον Βουλγαρικό Χρηματιστήριο (BSE). Τον Ιανουάριο, 90% των επενδυτών στο BSE ήταν ντόπιοι και εξασφάλιζαν γύρω στο 80% του τζίρου του χρηματιστηρίου. Το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές αυξάνεται επίσης, με τους νέους συμμετέχοντες από ξένες αγορές να έχουν αυξηθεί κατά 64% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025.
Το BSE επισήμανε ότι το 2026 άρχισε με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο κύριος δείκτης SOFIX κατέγραψε διψήφια άνοδο άνω του 14% στις πρώτες πέντε συνεδριάσεις αφού η χώρα εντάχθηκε στην ευρωζώνη, καταγράφοντας αύξηση από τις 1.156,43 στις 1.323,06 μονάδες. Σημείωσε άνοδο κατά σχεδόν 19% τον μήνα Ιανουάριο και τον μήνα αυτό ήταν ένας από τους δείκτες με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.
Ο τζίρος κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση κατά σχεδόν 184%. Η άνοδος οφείλεται σε εταιρείες κυρίως από τους κλάδους των τραπεζών, της τεχνολογίας και των εταιρειών συμμετοχών - τομείς που είναι ευαίσθητοι στη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου.
Ο Ιανουάριος έκλεισε με τζίρο άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,6 φορές σε σύγκριση με το 2025. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε σε 16.442, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,8 φορές σε διάστημα έτους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.