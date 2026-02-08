Αύξηση 30% των επενδυτών στο βουλγαρικό χρηματιστήριο τον Ιανουάριο

Οι νέοι επενδυτές αυξήθηκαν κατά 30% τον πρώτο μήνα μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τον Βουλγαρικό Χρηματιστήριο (BSE). Τον Ιανουάριο, 90% των επενδυτών στο BSE ήταν ντόπιοι και εξασφάλιζαν γύρω στο 80% του τζίρου του χρηματιστηρίου. Το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές αυξάνεται επίσης, με τους νέους συμμετέχοντες από ξένες αγορές να έχουν αυξηθεί κατά 64% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025.

Το BSE επισήμανε ότι το 2026 άρχισε με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο κύριος δείκτης SOFIX κατέγραψε διψήφια άνοδο άνω του 14% στις πρώτες πέντε συνεδριάσεις αφού η χώρα εντάχθηκε στην ευρωζώνη, καταγράφοντας αύξηση από τις 1.156,43 στις 1.323,06 μονάδες. Σημείωσε άνοδο κατά σχεδόν 19% τον μήνα Ιανουάριο και τον μήνα αυτό ήταν ένας από τους δείκτες με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Ο τζίρος κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση κατά σχεδόν 184%. Η άνοδος οφείλεται σε εταιρείες κυρίως από τους κλάδους των τραπεζών, της τεχνολογίας και των εταιρειών συμμετοχών - τομείς που είναι ευαίσθητοι στη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου.

Ο Ιανουάριος έκλεισε με τζίρο άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,6 φορές σε σύγκριση με το 2025. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε σε 16.442, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,8 φορές σε διάστημα έτους.

