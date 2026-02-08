Γιάννης Στουρνάρας: Η ελληνική οικονομία πάει καλά και το αποδέχονται όλοι

«Η πολιτική σταθερότητα είναι ίσως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που έχει μία χώρα. Το διεθνές περιβάλλον ταράσσεται από δασμούς, γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικούς πολέμους κ.α, συνεπώς η πολιτική σταθερότητα αποτελεί την προϋπόθεση για όλα τα άλλα», είπε αρχικα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας την εκπομπή «Κυριακή μεσημέρι» του ERTNEWS RADIO 105,8

«Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κάνει τις σχετικές μελέτες. Δεν είναι αλήθεια ότι τελειώνουν τα λεφτά. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην ψηφιακή οικονομία, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην εκπαίδευση των εργαζομένων κ.α θα συμβάλλουν στο όφελος της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ανάμεσα σε άλλα, ότι η Ελλάδα οδηγήθηκε έξω από την κρίση, συμπληρώνοντας ότι «η ελληνική οικονομία πάει καλά και προϋπόθεση για να συνεχίσει, είναι η πολιτική σταθερότητα», ενώ ανέφερε ότι «θα ήταν τιμή του να προταθεί η ανανέωση της θητείας του».

Σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σχολίασε πως: «Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Εμείς πάμε καλά και το αποδέχονται όλοι. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε καλύτερα. Σαφώς υπάρχουν ευάλωτοι συμπολίτες κι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Ωστόσο κάθε χρόνο οι κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σημείο στο οποίο ήμαστε δέκα χρόνια πριν».

Για το ψηφιακό ευρώ ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι «Η ΕΚΤ έχει σχεδόν έτοιμο το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα θωρακίσει την ευρωπαϊκή οικονομία», ενώ συμπλήρωσε πως «υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητα για αυξήσεις, αν και οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικότερες».

Τέλος, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, υπογράμμισε πως «σύμφωνα με τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο η οικονομία αναπτύσσεται και η παραγωγικότητα βελτιώνεται, έχουμε σημαντικές δυνατότητες να αυξηθούν οι μισθοί και ειδικά αυτοί του ιδιωτικού τομέα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.