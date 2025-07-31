Mε τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής διατύπωσε θετική γνώμη για τον διορισμό του Αντώνη Βαρθολομαίου στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). «Το έργο που καλείται να αναλάβει ο κ. Βαρθολομαίος είναι κομβικής σημασίας για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων, την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και σημείωσε ότι η ΕΕΕΠ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον εθισμό στον τζόγο και στην αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

«Θα παρέμβουμε νομοθετικά για να αντιμετωπίσουμε με έναν ολοκληρωμένο τρόπο το ζήτημα. Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα ολιστικό πλαίσιο, που θα χτυπήσει το πρόβλημα του παράνομου τζόγου στη ρίζα του, είτε μιλάμε για μη αδειοδοτημένα sites, είτε για χώρους παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Το νέο πλαίσιο θέλουμε επίσης λαμβάνει υπόψη του, την πραγματικότητα που δημιουργεί σαφώς η σύγχρονη τεχνολογία», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ότι μελετώνται μέτρα που περιλαμβάνουν το άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και την αφαίρεση άδειας λειτουργίας, από τους δήμους, σε καταστήματα όπου διεξάγεται παράνομος τζόγος.

Ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε «αυστηροποίηση» του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ και αυστηρές ποινές για τους παραβάτες, ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.

Έρευνα που διενήργησε η Ε.Ε.Ε.Π., το 2024, κατέδειξε ότι σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα sites, σε παράνομες λέσχες, σε παράνομα καζίνο. «Τα ποσά, που συνολικά αφορούσαν αυτές τις οντότητες, εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ -κάτι, το οποίο σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισ. Άρα, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη φτιάξει μια black list παράνομων παρόχων, που μετρά σχεδόν 11.000 ιστότοπους. Συνδράμει τις διωκτικές αρχές σε επιχειρήσεις εντοπισμού και καταστολής παράνομων επίγειων καταστημάτων. Διαβιβάζει καταγγελίες για παράνομα παίγνια. Συνεργάζεται με τις δικαστικές Αρχές, την Αρχή Ξεπλύματος κλπ.

Αλλά, σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειαζόμαστε ένα ακόμη πιο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και σε αυτό προσβλέπουμε στη βοήθειά σας. Και θεωρούμε ότι θα είναι καταλυτικό και για την «υγεία» των θεσμών του κράτους και για τα δημόσια έσοδα», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

«Ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια είναι μία κοινωνική πραγματικότητα με σοβαρές αρνητικές παρενέργειες», είπε ο κ. Βαρθολομαίος και σημείωσε ότι η Ε.Ε.Ε.Π., ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, έχει θεσμική υποχρέωση να διασφαλίσει ότι η δραστηριότητα των τυχερών παιγνίων ασκείται με κοινωνική υπευθυνότητα και διαφάνεια και με απόλυτο σεβασμό στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, η Επιτροπή οφείλει να εποπτεύει τον τρόπο συμμετοχής και να εξασφαλίζει ότι τα τυχερά παιχνίδια ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων, με όσο το δυνατόν λιγότερες αρνητικές συνέπειες.

Ο κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι αποτελεί σημαντική προτεραιότητα η ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης των παρόχων. «Δεν αρκεί οι πάροχοι να λειτουργούν νόμιμα, πρέπει να είναι και υπεύθυνοι. Ιδίως στο διαδικτυακό περιβάλλον, που είναι πλέον κυρίαρχο, η αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων, η προστασία κοινωνικά ευάλωτων στρωμάτων, η αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προσέλκυσης είναι ρυθμίσεις που χρειάζονται τεχνικά εργαλεία, μηχανισμούς ελέγχου και συνεχείς επιθεωρήσεις, έτσι ώστε να εγγυηθεί η διαφάνεια, σε αυτόν το χώρο», είπε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ.

Αναφερόμενος στον παράνομο τζόγο, ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ τόνισε ότι πρέπει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, καθώς και τις άλλες Ανεξάρτητες Αρχές, αλλά και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν αντίστοιχες Αρχές Ελέγχου των Παιγνίων, να υπάρξει μεγαλύτερη ενεργοποίηση για τον δραστικό περιορισμό του παράνομου τζόγου, έτσι ώστε να ενισχυθεί η συντονισμένη δράση κατά της παρανομίας. Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και σε έρευνα της «K Research» που έγινε λογαριασμό της Ε.Ε.Ε.Π. , και έδειξε ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο παίκτες συνεχίζουν να συμμετέχουν σε παράνομα παιχνίδια, χωρίς καμία επίβλεψη, χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς καμία ρύθμιση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.