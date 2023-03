Ρουμπινί: «Lehman moment» για την Ευρώπη η Credit Suisse - «Πολύ μεγάλη για να πέσει, πολύ μεγάλη για να σωθεί»

Τον κώδωνα του κινδύνου για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα κρούει με ανάρτησή του ο Νουριέλ Ρουμπινί, χαρακτηρίζοντας «Lehman moment» για τη Γηραιά Ήπειρο τη «βόμβα» της Credit Suisse.

Ο κ. Ρουμπινί έγραψε στην ανάρτησή του ότι ο ελβετικός τραπεζικός όμιλος είναι «πολύ μεγάλος για να πέσει και πολύ μεγάλος για να σωθεί», δίνοντας το στίγμα των ομοιοτήτων με την κατάρρευση της Lehman Brothers στις ΗΠΑ, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η μεγάλη οικονομική κρίση, με ολέθρια αποτελέσματα -ειδικότερα- για την Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Ρουμπινί:

As I pointed out in my Bloomberg TV interview this morning the Credit Suisse crisis is a “Lehman moment” for European and global markets. “Too big to fail and too big to be saved”. It is not even clear what their various unrealized losses on securities and other assets are.