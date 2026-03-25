Crash test Ελλάδας - Τουρκίας: Ποια χώρα έχει ισχυρότερη οικονομία

Του Βασίλη Καλτσά

Η οικονομική ισχύς αποτελεί το θεμέλιο της περιφερειακής επιρροής. Η σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας γίνεται συνήθως σε αμυντικό επίπεδο. Τι δείχνει, όμως, η σύγκριση στο μέτωπο της οικονομίας;

Οι δύο χώρες κινούνται σε διαφορετικές ταχύτητες, κάτι που αποτυπώνεται σε κρίσιμους δείκτες, όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη, η απασχόληση και η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Πίσω από τα μεγέθη, αναδεικνύονται διαφορετικές τάσεις και προκλήσεις.

Με πληθυσμό σχεδόν εννεαπλάσιο, η Τουρκία υπερτερεί σε απόλυτους αριθμούς. Η Ελλάδα σύμφωνα με την απογραφή του 2021 είχε πληθυσμό 11, 5 εκατομμυρίων, ενώ το 2026 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του worldometer ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια, ενώ ο πληθυσμός της Τουρκίας σε περίπου 88 εκατομμύρια.

Ας δούμε, λοιπόν, πώς αποτυπώνεται αυτή η σύγκριση στην πράξη, ξεκινώντας από τον δείκτη που «ροκανίζει» το εισόδημα περισσότερο από κάθε άλλον: τον πληθωρισμό.

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στο 2,7% και σύμφωνα με την Eurostat στο 3,1% τον Φεβρουάριο.

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία ανήλθε στο 31,5% τον Φεβρουάριο, ουσιαστικά δεκαπλάσιος του ελληνικού.

ΑΕΠ

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ελληνική οικονομία έτρεξε με ανάπτυξη 2,1% το 2025 και το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε σε 204,4 δισ. ευρώ.

Το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Τουρκίας ανήλθε σε 1,57 τρισεκατομμύρια δολάρια ή 1,36 τρισ. ευρώ το 2025, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 3,5%.

Ανεργία

Η ανεργία στην Ελλάδα υποχώρησε στο 7,7% τον Ιανουάριο, ενώ στην Τουρκία ανήλθε σε 8,1%. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι στην Τουρκία το 29% των νέων 15-34 ετών ούτε σπουδάζει ούτε εργάζεται. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια πολίτες.

Τουριστικά έσοδα

Τα τουριστικά έσοδα ήταν αυξημένα και για τις δύο χώρες το 2025.

Στην Ελλάδα ανήλθαν σε 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Τουρκία σε 65,23 δισ. δολάρια ή 56,26 δισ. ευρώ.

Κατώτατος μισθός

Στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 880 ευρώ, ενώ από την 1η Απριλίου θα αυξηθεί πάνω από τα 900.

Στην Τουρκία ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 546 ευρώ (με ισοτιμία 24/03).

Εξαγωγές

Το 2025 οι εξαγωγές της Ελλάδας ανήλθαν σε 48,6 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,8%, ενώ οι εξαγωγές στην Τουρκία ανήλθαν σε 236 δισ. ευρώ ή 273,4 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 4,5% με κύριο μοχλό τα 41,5 δισεκατομμύρια της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τιμές καυσίμων

Σύμφωνα με το Globalpetrolprices.com οι τιμές των καυσίμων στις 16/03 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ελλάδα

Βενζίνη 1,924 ευρώ ανά λίτρο

Ντίζελ 1,902 ευρώ ανά λίτρο

Πετρέλαιο θέρμανσης 1,47 ευρώ ανά λίτρο

Τουρκία

Βενζίνη 1,204 ευρώ ανά λίτρο

Ντιζελ 1,28 ευρώ ανά λίτρο

Πετρέλαιο θέρμανσης 1,063 ευρώ ανά λίτρο

Τιμές βασικών αγαθών διατροφής

Σύμφωνα με το Globalproductprices.com, οι τιμές σε έξι βασικά τρόφιμα (αυγά , γάλα, ρύζι, βόειο κρέας, αλεύρι, κοτόπουλο) τον Φεβρουάριο ανήλθαν σε:

Ελλάδα

Αλεύρι (ένα κιλό) 0,79 ευρώ

Βόειο κρέας (ένα κιλό) 16,50 ευρώ

Γάλα (ένα λίτρο)1,88 ευρώ

Αυγά δωδεκάδα 3,91 ευρώ

Ρύζι (ένα κιλό) 2,20 ευρώ

Κοτόπουλο (ένα κιλό) 5,20 ευρώ

Τουρκία

Αλεύρι (ένα κιλό) 1,24 ευρώ

Βόειο κρέας (ένα κιλό) 20,04 ευρώ

Γάλα (ένα λίτρο) 1,94 ευρώ

Αυγά δωδεκάδα 2,16 ευρώ

Ρύζι (ένα κιλό) 1,55 ευρώ

Κοτόπουλο (ένα κιλό) 2,14 ευρώ

Πηγή: skai.gr

