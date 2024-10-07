Cenergy Holdings: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ προχωρά η Cenergy Holdings.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ανώτατο ποσό των 200 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών άνευ ονομαστικής αξίας από την εταιρεία και από κοινού με τις υφιστάμενες κοινές μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας της εταιρείας στην ανώτατη τιμή ανά νέα μετοχή των 9,86 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον Όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από τον Όμιλο, για τη χρηματοδότηση περαιτέρω βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα.

Η προσφορά αναμένεται να εκκινήσει τις επόμενες ημέρες, ενώ η παράδοση των νέων μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.

Σημειώνεται ότι η Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την προσφορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

